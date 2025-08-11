„DANI KUŠTILJA“ U ČAST RUMUNSKE KULTURE: Selo kod Vršca okupilo Rumune iz oba dela Banata

U VRŠAČKOM selu Kuštilj, koje nastanjuju pripadnici rumunske nacionalne manjine, održana ja 16. manifestacija „Dani Kuštilja“.

Foto: Grad Vršac

Centralno dešavanje prve večeri odigralo se u dvorištu seoskog Doma kulture, gde je veliki broj udruženja žena iz srpskog i rumunskog dela Banata prikazao tradiciju svog kraja kroz svoje rukotvorine i slatku i slanu zakusku.

Potom je na letnjoj sceni održan tradicionalni koncert rumunske nacionalne muzike. Uz domaćina, kuštiljski KUD „Mihaj Eminesku“, nastupali su i gosti iz rumunskih mesta Deta, Rešica i Oravica.

Drugog dana manifestacije odigran je memorijalni turnir u fudbalu, a održana je i tradicionalna gulašijada.

Ovoj svečanosti prisustvovali su predstavnici Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine, kao i vicekonzul Rumunije u Vršcu Daniel Bala i gradonačelnica Dragana Mitrović.



