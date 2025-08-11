Srbija

„DANI KUŠTILJA“ U ČAST RUMUNSKE KULTURE: Selo kod Vršca okupilo Rumune iz oba dela Banata

Jelena Baljak

11. 08. 2025. u 17:01

U VRŠAČKOM selu Kuštilj, koje nastanjuju pripadnici rumunske nacionalne manjine, održana ja 16. manifestacija „Dani Kuštilja“.

„ДАНИ КУШТИЉА“ У ЧАСТ РУМУНСКЕ КУЛТУРЕ: Село код Вршца окупило Румуне из оба дела Баната

Foto: Grad Vršac

Centralno dešavanje prve večeri odigralo se u dvorištu seoskog Doma kulture, gde je veliki broj udruženja žena iz srpskog i rumunskog dela Banata prikazao tradiciju svog kraja kroz svoje rukotvorine i slatku i slanu zakusku.

Potom je na letnjoj sceni održan tradicionalni koncert rumunske nacionalne muzike. Uz domaćina, kuštiljski KUD „Mihaj Eminesku“, nastupali su i gosti iz rumunskih mesta Deta, Rešica i Oravica.

Drugog dana manifestacije odigran je memorijalni turnir u fudbalu, a održana je i tradicionalna gulašijada.

Ovoj svečanosti prisustvovali su predstavnici Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine, kao i vicekonzul Rumunije u Vršcu Daniel Bala i gradonačelnica Dragana Mitrović.


 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SPAS ZA GUDURICU I VELIKO SREDIŠTE: Izgradnja još 26 kilometara fekalne mreže na teritoriji Vršca, do prečistača otpadnih voda
Srbija

0 0

SPAS ZA GUDURICU I VELIKO SREDIŠTE: Izgradnja još 26 kilometara fekalne mreže na teritoriji Vršca, do prečistača otpadnih voda

POČELA je dugoočekivana izgradnja kanalizacije u vršačkom selu Gudurica, koja će biti povezana sa gradskom fekalnom mrežom i tamošnjim prečistačem otpadnih voda. U sklopu ovog kapitalnog projekta - vrednog čak milijardu dinara - ovaj problem biće rešen i u susednom selu Veliko Središte, kao i u preostalim domaćinstvima u Guduričkom naselju.

11. 08. 2025. u 15:33

Politika
Tenis
Fudbal
IZVOR ZDRAVLJA I RADOSTI ZA ČITAV ŽIVOT: Majčino mleko nema zamenu

IZVOR ZDRAVLjA I RADOSTI ZA ČITAV ŽIVOT: Majčino mleko nema zamenu