„DANI KUŠTILJA“ U ČAST RUMUNSKE KULTURE: Selo kod Vršca okupilo Rumune iz oba dela Banata
U VRŠAČKOM selu Kuštilj, koje nastanjuju pripadnici rumunske nacionalne manjine, održana ja 16. manifestacija „Dani Kuštilja“.
Centralno dešavanje prve večeri odigralo se u dvorištu seoskog Doma kulture, gde je veliki broj udruženja žena iz srpskog i rumunskog dela Banata prikazao tradiciju svog kraja kroz svoje rukotvorine i slatku i slanu zakusku.
Potom je na letnjoj sceni održan tradicionalni koncert rumunske nacionalne muzike. Uz domaćina, kuštiljski KUD „Mihaj Eminesku“, nastupali su i gosti iz rumunskih mesta Deta, Rešica i Oravica.
Drugog dana manifestacije odigran je memorijalni turnir u fudbalu, a održana je i tradicionalna gulašijada.
Ovoj svečanosti prisustvovali su predstavnici Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine, kao i vicekonzul Rumunije u Vršcu Daniel Bala i gradonačelnica Dragana Mitrović.
