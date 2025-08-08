„VINSKA PROMENADA“ U PARAĆINU: Za popularnu manifestaciju prijavljivanje u toku

UDRUŽENjE „Vinski viteški red Steva Pisar 1805“ obelodanilo je da će deveto izdanje „Vinske promenade“ u Paraćinu biti održano 23. avgusta.

Foto: Z. Rašić

Prijavljivanje za besplatnu izložbu „božanske kapljice“ je u toku, a već se javilo četrdesetak proizvođača uglavnom iz reona tri Morave, kako organizatori vole da kažu.

Ova popularna manifestacija nema takmičarski karakter i besplatna je i za posetioce. Oni će moći da uživaju u degustaciji odličnih vina i svega što uz vino ide, dok će proizvođači razmeniti iskustva u negovanju vinove loze i utiske o aktuelnoj sezoni i stanju grožđa uoči berbe.

Umesto na lokaciji u centru Paraćina i u blizini takozvanog donjeg parka, manifestacija će ovog puta biti održana na Karađorđevom brdu.

Početak je u 18 časova, a suorganizator je opštinska Turistička organizacija.