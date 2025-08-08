Srbija

"NA LEPOM PLAVOM DUNAVU": Koncert na vodi na tri plaže u Novom Sadu, u subotu, 9. avgusta

Ljiljana Preradović

08. 08. 2025. u 12:58

UDRUŽENjE "Život kao inspiracija", u subotu, 9. avgusta, organizuje koncerte na vodi "Na lepom plavom Dunavu".Koncerti će biti na "Oficircu" u 17 časova, zatim sat kasnije, odno u 18 časova na "Bećarcu" i u 19 časova na "Kameničkoj plaži".

FOTO: Život kao inspriracija

Pred publikom  na novosadskim plažama nastupa „ Trio midnight“, a koncept projekta je takav da katamaran postaje „bina“ koja prilazi plaži dok je publika na obali, u vodi ili na svojim plovilima ( čamcima, kajacima, sup daskama...)

Osnovni cilj projekta je, kako navode organizatori, kreiranje inovativnog sadržaja u zelenoj oazi u prirodi sa ciljem da se pošalje slika čitavom svetu o bogatstvu našeg grada i visokoj ekološkoj svesti kroz sadržaj koji neguje mlade talente, visoke estetske kriterijume i ljubav prema muzici.

Projekat je podržala  Gradska uprava za kulturu Novog Sada.

