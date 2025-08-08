Srbija

DEVETA GITARIJADA: U parku na obali Dunava nastupa 16 rok-bendova

08. 08. 2025. u 09:55

VELIKO GRADIŠTE – U Velikom Gradištu od 11. do 16. avgusta održava se tradicionalna „Velikogradištanska gitarijada“, deveta po redu, posvećena neafirmisanim rok-bendovima.

Prva tri dana na programu su izložba fotografija, književna promocija i rok kviz, a potom sledi trodnevni festival, sa ukupno 16 takmičarskih grupa. Osvajači prva tri mesta dobijaju 50.000, 30.000 i 20.000 dinara. Gitarijada se održava u gradskom parku, na obali Dunava, uz podršku opštine Veliko Gradište i Ministarstva turizama i omladine.

