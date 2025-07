DEO POPOVICE U PETAK VEZ VODE: Radovi "Elektrodistribucije Novi Sad" zavrću slavine

ZBOG planiranih radova „Elektrodistribucije Novi Sad“, u petak, 25. jula, u naselju Popovica biće isključeno vodosnabdevanje u pojedinim ulicama.

S.B.

Tako će, kako potvrđuju u JKP „Vodovod i kanalizacija“, bez vode od 5 do 14 časova, biti žitelji Fruškogorskog puta i to parna strana, od broja 254 do broja 310, kao i deo neparne strane Fruškogorskog puta, od broja 185 do broja 227.