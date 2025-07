ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu

U ČETVRTAK, 10. jula, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

D.N.

Na području Požarevca, od 6.30 do 14.30 struju neće imati Batovac, Dubravica i Margum, a od 9 do 17 vodoizvorište Kličevac. U samom gradu, od 7.30 do 14.30 bez struje će ostati deo Ulice Bože Dimitrijevića od brojeva 94 i 117 prema Novom groblju sa bočnim ulicama, 23. srpske divizije, Ivana Milutinovića i Jovana Cvijića. U opštini Veliko Gradište od 8 do 14 sati sa mreže će biti isključena naselja: Kumane, Topolovnik, Kisiljevo, Popovac, deo Kalinovca, Biskuplje, Đurakovo i Popovac.