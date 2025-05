ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu

U četvrtak, 29. maja, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

Na području opštine Petrovac na Mlavi, od 8 do 8.30 i od 14.30 do 15 sati, struju neće imati Lopušnik, Zabrđe, Dobrnje, Oreškovica i Vošanovac, od 8.30 do 14.30 trafo-oblast Lopušnik 1 i 4. U periodu od 8 do 14, u Požarevcu će sa mreže će biti isključena Ulica bratstva-jedinstva, od broja 134 do Ulice Miloša Pocerca. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.