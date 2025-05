KNJIGE SVUDA STIŽU: „Bibliokombi“ kraljevačke biblioteke obilazi seoska područja

Sa ciljem da knjige budu dostupne čitaocima i u ruralnim delovima kraljevačkog kraja, „bibliokombi“, mobilna biblioteka NB „Stefan Prvovenčani”, krstari lokalnim drumovima obilazeći seoska područja.

I.Spasojević

Tako će 28. maja, u periodu od 9 do 12 sati, „bibliokombi“ biti na usluzi čitaocima iz sela Vitkovac i to ispred ovdašnje OŠ „Branko Radičević“, potom će 2. juna, takođe od 9 do 12 sati, posetiti Roćeviće, 6. juna Dragosinjce, dok je za 11. jun zakazana poseta pomoravskom selu Sirča ispred OŠ „Jovan Cvijić“.

Učlanjenje u mobilnu biblioteku i pozajmljivanje knjiga je potpuno besplatno, a ovaj projekat sa novom korisničkom uslugom kraljevačka biblioteka realizuje uz podršku Ministarstva kulture.