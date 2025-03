JAVNI KONKURS DO 4. APRILA: Još 15 miliona za razvoj kragujevačke privrede

Javni poziv za podsticajna sredstva za kragujevačka mikro i mala preduzeća raspisan je 5. marta i traje do 4. aprila, a za podsticajna sredstva u gradskom budžetu namenjeno je je 15 miliona dinara.

Foto : V.H.

Koristiće se za razvoj metalskog , IT sektora, poslovanje žena preduzetnica i stare zanate i udruženja, odnosno klastere.

Zainteresovani mogu da apliciraju za sredstva do 250 hiljada dinara za stare zanate po prijavi, do 300 hiljada dinara za žene preduzetnice i IKT sektor, a za metalski sektor do 400 hiljada dinara.

Za udruženja, odnosno klastere, planirano je maksimalno do milion dinara.

Program lokalnog ekonomskog razvoja grada Kragujevca od 2024. do 2026. godine ima za cilj podršku privredi grada, ali i veću zaposlenost.

Prema rečima Radomira Erića, člana Gradskog veća za privredu, Kragujevac prvi put ima ispod 10.000 nezaposlenih.