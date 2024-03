OD UTORKA DO PETKA: Isključenja struje u Braničevskom okrugu

Od 5. do 8. marta izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

D.N.

U utorak, od 8 do 16 sati, struju neće imati Uzun-Mirkova ulica u Požarevcu, a u sredu, od 9 do 12, Turija-staro selo kod Kučeva.

U četvrtak, od 7.30 do 15 sa mreže će biti isključeni: Kumane, Topolovnik, Kisiljevo, Popovac, deo Kalinovca, Biskuplje, Đurakovo i Popovac, od 9 do 14 deo zaseoka Andrejić potok u Ševici, a od 9 do 13 deo Kasidola.

U petak, 8. marta, bez struje će biti deo Požarevca - Deligradska 18, Karađorđeva, Knez-Milošev venac 18, deo kod “Kuće mesa Union MZ”, Prilepska i Skopljanska.

Istog dana, od 9 do 11, u Požarevcu struju neće imati deo prema Kostolcu, oko Ulice Živana Cvejića.