U OVOM SELU U SRBIJI SVAKI TREĆI STANOVNIK JE DETE: Ovde se uvek čuje dečja graja

RADIKINA Bara jedno je od mesta sa najmanjim brojem stanovnika na području Grada Niša. Ima ih svega 47 po poslednjem popisu, a svaki treći je dete.

Foto: Anspleš

U Radikinoj Bari živi 15 dece mlađe od 15 godina, što je više nego što imaju druga mnogo veća sela. Poređenja radi, Pasjača ima 128 stanovnika, ali samo dva deteta, Cerje ima 150 stanovnika, od kojih je sedmoro mlađe od 15 godina, dok Lazarevo Selo ima 112 žitelja, a osmoro je mališana.

Stanovnici Radikine Bare kažu da bi broj dece u njihovom mestu u narednim godinama mogao i da se poveća, jer su uslovi za život bolji.

Vojkan Arsić (64) predsednik Mesne zajednice Radikina Bara kaže da su meštani pre dva meseca dobili asfaltni put kakav su priželjkivali godinama, a trebalo bi da dobiju i "gradsku vodu".

- Do 1973. godine nije bilo asfalta do sela. Zbog toga su se mnogi meštani iselili u Niš, Nišku Banju, u naselje Nikola Tesla. Pored puta veliki problem je bio i to što selo nije imalo vodu. Organizovali smo se 2010. godine, napravili rezervoar iznad sela i preko četiri kilometra cevi postavili. To je umnogome popravilo vodosnabdevanje Radikine Bare. Sada se desi preko leta da vode nema dovoljno u rezervoaru, ali je većim delom godine imamo - ističe Arsić.

Kaže da bi Radikina Bara sada sigurno imala 500 stanovnika da je selo oduvek imalo asfaltni put i vodu.

- Radikina Bara je nekada imala četvororazrednu školu sa tridesetak đaka. Svi meštani su se bavili poljoprivredom i stočarstvom. Nije bilo domaćinstva koje nije imalo makar jednu kravu. Kad se škola zatvorila deca su morala u školu u Niškoj Banji, Prvoj Kutini ili Lazarevom Selu. Tada su se mnogi odlučili da se isele iz sela - dodaje Arsić.

U porodici Bećirović, trenutno najbrojnijoj porodici u Radikinoj Bari, odrasta četvoro mališana – Kasija, Tara, Vasilije i Lazar.

- Moja čitava porodica živi ovde. Supruga i ja, sinovi Stefan, Nemanja i Nikola, snaje i četvoro unučadi. Grad nam je blizu. Radim u "Gorici" i do posla mi treba samo desetak, petnaestak minuta - kaže Ivan.

Njegova snaja Julija, a mama malog Lazara, posle udaje se preselila iz Gadžinog Hana u Radikinu Baru.

- Mesto je malo, ali mirno i dobro za odrastanje dece. Ima i druge dece u selu pa imaju društvo za igru. Ima i mladih ljudi pa možemo da se posećujemo i družimo. Imam ovde jetrvu, komšinice- izjavila je Julija.

Stefan Bećirović, otac Kasije (6), Tare (5) i Vasilije (1,5) rekao je da se nikada ne bi preselio iz sela u grad, iako njegova supruga u Nišu ima stan.

- Deca ovde imaju sve, prirodu, čist vazduh, mir, društvo. Ovde imamo slobodu, a nemamo gužvu, nema buke. Kao i otac i ja radim u "Gorici" na grobljima u Niškoj Banji i u Brzom Brodu i do posla stižem za desetak-petnaest minuta - izjavio je Stefan.

Prema rečima meštana, poslednjih godina raste interesovanje ljudi iz Niša za kupovinu starih kuća u Radikinoj Bari, ali vlasnici traže baš puno para, tako da se kuće ne prodaju.

BONUS VIDEO: Počastvovani smo od našeg predsednika - Porodica malog Lazara za Novosti

(Informer)