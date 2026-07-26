VUČIĆ NA TV PRVA O SVIM VAŽNIM TEMAMA: Izborne rezultate ćemo priznati, ali svoje ideje i program ćemo čuvati i za njih se boriti!

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić bio je gost Jutra na TV Prva. Predsednik je govorio o svim važnim i aktuelnim temama. Razgovor je vodila Marija Stamenić.

Foto: Printskrin TV Prva

Gostovanje predsednika

O poseti Drežniku i razgovorima sa građanima predsednik kaže da je za njega najvažnije da čuje ljude i mnogo toga da nauči.

- Juče sam naučio da kasne stvari, ali pričamo o projektima za koje nismo mogli ni da sanjamo da ih uradimo - rekao je predsednik pomenuvši auto-put, i tunel ispod Kadinjače u Užicu.

- To je najgori put, krivine, u užasnom stanju, jezivo je voziti tom deonicom Užice - Bajina Bašta. Konačno je tenderska procedura završena... Što više uradite, išao sam juče do Požege auto-putem Miloš Veliki, i ponosan sam kako to igleda, ali kad izađete kod prilepca i siđete sa auto-puta kao da ste na sesoski drum došli - rekao je on.

Predsednik je najavio da će do Mačkata biti izgrađen auto-put ili brza saobraćajnica i da će biti promenjen stil života u tom kraju.

Prema rečima Vučića potrebno je uraditi još mnoge puteve za koje trebaju ogromni novci.

- Plus Užički zdravstveni centar i oprema koja stiže. Pričamo ogoromnim parama... One ne padaju sa neba, već napretkom ekonomije i ećim rastom. Mođete da gradite jer ste uspešni ili ne. Drugi nisu izgradili ništa jer su bili neuspešni, ne jer su loši ljudi. Nadam se da ćemo ove godine biti u prva tri po stopi rasta, a iduće prvi. Ako su tačna predviđanja MMF imaćemo novca da uložimo u svakoaka čuda - rekao je Vučić, te dodao da ljudi sada traže sve više, jer vide i sami da može da se gradi.

- Obradovala nas je vest iz SAD... Slede razgovori, neće biti laki... Morate da pročitate šta sa kim radite, nuklearne i energetske aranžmane. Odakle ide gas i ko čime upravljai sve je to deo strateškog dijaloga... To su veoma teški regovori, nimalo lako za nas imajući u vidu poziciju Amerike - rekao je on i dodao da Srbija u tom mora da zadrži suverenost i stabilnost.

Kaže da pojedini poljoprivredni penzioneri, koji imaju relativno niske penzije, mogu da dobiju preko 50.000 dinara od države.

- Mi ćemo od 1. avgusta deo lekova, ali ova dva sa te liste za krvni pritisak i srce od 15. avusta, a sve isplate kreću od septembra. Neki ljudi odnosno penzioneri će moći da prime i oko dodatnih 50.000. To je ogmoran novac. Negde 14. krećemo da isplaćujemo, a poslednje isplate idu oko 22. septembra to oko akcionarskog fonda. Ne možemo zbog penzijskog sistema od 2-10. u meseci. Sada ćemo 14. da dodamo novac za penzionere. Posebno ide za borce, i one koji imaju socijalna primanja. Iz budžeta ćemo dodati oko 150 milona evra, pošto su tu stvaili da na to umaju prvo oni koji su postali punoletni do 2007. godine pa sada to moramo da menjamo. Dužnimo smo inalsednicima onih koji su u međuvremenu preminuli - dodao je Vučić.

- To sve možete kada zemlja napreduje i imate dobre signale - jasan je predsednik.

Predsednik dodaje da smo bili na listi za američke takse od 12,5 posto, ali da smo skinuti sa te liste.

- Imali su prigovore za prinudni rad, ali smo prošli kroz nekoliko tačaka netaknuti - dodao je.

- Nadam se pre kraja septembra da bismo mogli to sve da završimo - rekao je Vučić govorećo o sudbini NIS-a.

- Najpre su krenuli sa pdoelama u porodici... Hteli su starima da zabrane pravo glasa, i to jr bila prva faza. Onda je došla druga faza uništavanja porodica. Napda na oca i majku, pa onda na decu, to niko nikada u našem društvu nije radio. To pristojni ljudi ne rade... Nad nama kao da se provodi neki ekperiment. Svaka srpska porodica je njihova meta. Da postoje oni koji treba da oličuju i oni koji nemaju pravo, a jaželim da ih sve vidim zajedno, da sve razlike premoste id a ujedinjeno gledamo kako da nam zemnja ide napred. Ako oeđete da pronađete negde pustite ono što sam pričao za radio Beograd i porodicu Borisa Tadića pre nego je pao sa vlasti. Ali ovi razgovori koje oni vode na televizija... O tome se ni u kafani ne ragovara na taj način... Nije samo đavo na jeziku onoga ko govori, već i u ušima onoga ko sluša. Još a to sve izmišljaju i lažu - rekao je Vučić te konstatovao da su i on, i Ana Brnabić i Miloš Vučević u razgivoru sa narodom primeili ogroman bes zbog svega onoga čemu je Srbija u rethodnom periodu bila izložena od strane blokadera.

- Obično mi Vučević kaže koliko je bilo ljudi, Ana me izvesti o odoborima, ali juče smo sve isto primetili. Sve su ljudi mogli da trpe... Ali kada su udarili na porodicu svakog građanina Srbije, znate da se neko stavi u poziciju moje majke. Beskrajno je volim ali joj retko to govorim... Jednog dana ću da žalim zbog ztoga. Oni nju progone već 10 godina. Okej, moj brat i tata i ja smo muškraci, možete da pričate šta hoćete, ali jesu li čuli išta loše o mojoj majci. Sećate se laži da je dobila dojavu od mene i pobegla sa RTS-a pre bombarodvanja. Moja majka je bila u bombardovanom RTS i preživela je slučajno. Bacila je raketa... Ne postoji laž koji nisu izgovorili o toj starici - rekao je Vučić.

Foto: Printskrin TV Prva

Predsednik je rekao da ga je o svim tim dešavanjima izvestio Šešelj.

- Ne postoji laž koju nisu izmislili. Do toga da mi otac nije otac, i to sve moja majka mora da trpi. Ali to nije više Angelina, već svaka majka u Srbiji, i to samo zato što nemaju plan i program - rekao je predsednik.

Kako kaže predsednik oni nemaju očigledno ni o čemu drugom da pričaju.

- Sećate li se da su nam ulazili u kol centre ovi sa N1, kao lude Naste. I napraviše aferu... U Kladovu upadaju u hotel gde smo zakupili prostoriju da beležimo glasove, upali su "šta radite ovde, čiji su ovo papiri?" a ljudi su radili svoj posao kao u svakoj zemlji na izborni dan. To je sve norlano uvek smo to radili od 95. godine... Od jednom u eri revolucije ubačeno je mnogo novca i onda se može ono normalnim vrlo lako proglasiti nenormalnim... Vi istog dana dolazite u Boegrad i na Banjicu, šta će vam papiri i telefoni, pa šta te briga, pripremam se... Kao da su nad nama isprobavali sve ludosti sve teorije bezobrazluka... - rekao je predsednik o blokaderima.

Predsednik ističe da su takođe hulili i na akcije od vrata do vrata.

- Time su sejali mržnju. Sada kada vide gledaoci Nove S i N1, pomisli "uh jesi video šta rade ovi zločinci" i to su opasne stvari i ništa od toga nije naivno. Sa Andrejom se čujem nekoliko puta dnevno i bratku ljubav ne možete da uništite i ne znam što to radite. Ako izgubimo izbore, a što je moguće kako kaže CRTA i kada pobede ja ću da čestitam i isto veče ću da kažem da su najgori dođli na vlast i smejaću im se iz zatvroa i pritvora, ma i iz groba prkosno, ovo kažem metaforično... To šta sam ja prošao oko Srebrenica u UN, koiko sam živo van zemlje za glas više po užasnoj temi gde i dalje pognem glavu pred žrtvama Srebrenice. Za sve ove godine napornog rada... Svi vi idete na more, ja ne. Nema porblem sa tim jer sam svoj život i mandat posvetio nečem drugom. To je moj uspeh, vlasti i države kada vi uživate - rekao je predsednik.

Vučić kaže da ljudi ne razumeju da kada su hteli da ga hapse on je prskono dolazio pred isnsitucije. On ističe da nema strah od ničega sem Boga i svog naroda.

- Svaki mulj i talog ispliva. Pobedili smo ih i prošle godine i u nemogućim uslovima - rekao je Vučić.

Predsednik je ukazao i na licemerje oko slučaja suicida policajca Vasilija Lalovića, pogibije Milice Živković od strane blokadera.

- Razumete li u koju smo fazu ludila došli? - upitao je predsednik.

Predsednik je otkrio kako je tragično stradala Milica Živković bila svesna samo 15-20 minuta pre tragedije, ali i da je istraga u toku.

- Nema ni izvinite... Izvini porodice što ste izgubili oca troje dece. Šta da radi supruga Vasijia Lalovića? Uništavali su porodice. Za to su krivi organizatori. Neću da učestvujem u deobama Srbije. Primate foteljaše Paunović, Jokanović, Kokanović, Pogačar i to su sve tipovi bez znanja, kao i ovi sa N1, sve im je inverzno-perverzno. Narod je podlegao pritiscima - rekao je Vučić.

Foto: Printskrin TV Prva

Predsednik kaže da će sve biti jasno kada tužilaštvo odradi svoj posao i kada će biti jasno kako je svaka laž izgrađena i onda na stotine puta ponovljena.

Jasmina Paunović koja preti tužbama zbog "targetiranja" njene ličnosti, prema rečima Vučića sama dovoljno svojim delima pokazuje ono što treba da javnost za o njoj.

- Toliko o tome koliko kontrolišem sudstvo i tužilaštvo. Ali to je tako zato što stranci, kada sprovode revoluciju u nekoj zemlji, oni uvek traže u sistemu takve neobrazovane, slabiće, te koji klimaju glavom. Ovaj čovek, Dejan Lučić, je imbecil. Milovan Brkić je pokvarenjak i lažov, ali nije glup. Ali ona tom imbecilu govori tako je, tako je, zato što ceo život govori tako je. Dok sam ja u Njujorku, Moskvi, Parizu, Pekingu, dok razgovaram o platama i penzija radnika, oni imaju sve vreme ovog sveta da nam ruše zemlju. I uvek traže najgore među nama. Ali to ponavljam nije naš narod. Ljudi su dobri, u najboljoj veri pomislivši da je to istina, hteli da se izbore za bolju Srbiju. Moramo da razgovaramo sa narodom - rekao je on.

- Postoje i naši korumpirani ljudi i to upoznajem kroz platformu "Ko si, bre ti?" i tačno me podsete na neke ljude kao deža vi, i ja sam imao neke situacije sa pojedinim ljudima ... - ispričao je predsednik.

- Ti prihvataš takve stavove, i učestvuješ u tome. Ja imam troje svoje dece. Ponekad pomognem, ne mogu da kažem, izdržavam i četvrto. Imam u široj porodici i one koji nisu strejt već su gej. O tome sam već govorio jednom. I beskrajno ih volim. Vičete Vučiću pederu, nisam, moram da vas razočaram. Vičete Vučiću šiptare. Mene najviše mrze Albanci na KiM. Ne postoji čovek kog toliko mrze kao mene. Sve druge vole. Zato je Kurti podržavao blokadere, kao i Plenković. I na kraju se pitate šta oni nude narodu. Ne nude ništa, nude mržnju i podele - naglasio je predsednik.

Nakon što je prikazana izjava Jasmine Paunović, Vučić pita kako smo mogli da dozvolimo da jedan prevarant poput Ceptera finansira jednog imbecila i omogući mu da ima emisiju, misleći na Dejana Lučića.

Foto: Printskrin TV Prva

- Ova žena je rekla sve o sebi sama. Dobro je da zna da mi deca nisu deca, da mi je brat polubrat. Problem je samo kako to moja majka preživljava... One se sekira, ali preživljava. Ovo je napad na svaku majku i čoveka u Srbiji, na majku, svakog oca, svakog brata i sve to možete da ostavite po strani. Negde 2014/15. Milonav Brkić kreće da ucenjuje to je jedan oskurni tip, ali inteligentan. Nema stvari koju nij izmišljao i svi su mu plaćali. Ja nisam, odbio sam i zato sam bio meta... Ljiljana Smajlović i ja smo bili istog stava pre 10 godina, da se ne ulazi u blato jer se iz njega tepko izvući. Ali oni su to toliko često ponavljali... Šokirao se i Marinikom Tepić. Njena argumentacija je argumentacija Milovana Brkića. Shvatio sam da svi pričaju iste gluposti. U eri socijalnih mreža gde može da prenese ko šta hoće... Mislim da je Tadić loše vodio politiku, ali je on Srbin i nikada nisam rekao da to nije i nisam naseo na trikove Brkića. Sada na njihvoj listi imamo Brkića do Brkića, sve od zla oca i još gore majke. To je toliko malo znanja i marljivosti, razorili bi zemlju. Jel to budućnost, da razore sve u Srbiji? Imate pravo da kažete šta god vam padne na pamet, čim vam neko ukaže na to odmah napadate, "ti mene targetiraš"... - jasan je predsednik.

Vučić je istakao da je obrana Zdravka Ponoša bila kukakvička kad je u pitanju afera "zvučni top".

Kaže da se ne plaši ničijih sudova, i da će se svaki Srbin ponositi njegovom odbranom, kada dođe blokaderska "pravda".

- Koga ćete iz porodice da mi gonite, kada niko nije moj. Otac mi nije otac, majka mi nije majka... - rekao je Vučić.

O rasističkim izjavama Jasmine Paunović na račun Arapa, predsednik je rekao da je svako slovo i svaka reč za specijalizovanu ustanovu.

Zatim su prikazane izjave Dejana Lučića i bivše tužiteljke da će se u Srbiju doseliti milion Izraelaca, Vučić kaže da bi za ovakve slučajeve trebalo da se obrate Lazi Lazarević.

- Ne znam šta bih vam rekao - kazao je predsednik, te napomenuo da o njenim izjavam treba da se konsatuje specijalna ustanova Laza Lazarević.

- Oni su bili spremni za to 15. marta, ali su se iznenadili otporom i da bi cena bila previsoka. Sa druge strane vidite notornu laž. Govore da ne želim da prizznam i zakažem izbore, da izvedem specijalne snage. Nisam izveo ni vodene topove koji se koriste skoro svaki dan širom Evrope. Nisamo ni zvučni top izveli... Nisam ja ubio Ranka Pnića nego oni. Neka demonstriraju svki dan gde hoće, oni nama nisu dali da prođemo... Ove bajke o kojima pričaju, ne znam ni šta bih rekao, za mene je važnije šta ćemo da radimo - kazao je Vučić.

- Ovo je sramota da postoji u javnom prostoru, da neko brak, porodicu i ženu svodi na ovaj nivo. Šokiran sam nereagovanjen nadležnih državnih organa, ali ima to dobru stranu, a to je da ljudi vide da su baš ovo ljudi koji žele da upravljaju Srbiju - rekao je on i napomenuo da Srbija treba da radi još više i da se gradi a da su Paunović i Lučić svojim izjavama sramota.

- Nema sumnje da ih ima još sa ovakvim idejama. I dalje je deo tužilaštva okupiran. Imate Bjelogrlića koji kaže da Srbija neće moći da preživi ako se ne promeni... Država nije igračka i mnogo je više od kućnog savtea. Ako se ovako odnosite prema porodicama, trpezi, braku, ljudima koji drugačije misle, prema roditeljima, majkama i očevima zamislute kako bi se ponašali da dođu na vlast, a hoće prema predviđanjima CRTE, znači oni sa pravom misle da će taj svoj program da sprovedu u delo - rekao je predsednik ironično.

Vučić kaže da predsednički izbori najviše zavise od paralmenatrnih. Postoji mogućnost da predsednički budu u januaru ili početkom februara najakasnije.

- Kada sam video koliko novca CRTA dobija od EU i raznih zemalja siurn sve olje znaju nego mi. Mi smo pred potazom. Kda izgubim nastavićemo da se borimo... Već sada unapred znaju da neće. Što idemo na izbore, ajde da proglasimo odmah Paunović za kraljicu, ovog makroa i gurua što sa njim priča za predsednika Vlade i rešimo probleme. Što da idemo na izbore? - upitao je predsednik.

Vučić kaže da veruje u izbore i da će lista imati neuporedivo mlađe kanidate od blokaderske i da će on biti sa ponosom na bilo kom mestu na listi.

- Ljudi mogu da vide, šta će Srbija dobiti ako izavere Kokanovića? Možda sam preterao kada sam rekao makro, on bi to želeo da bude ali nije - kazao je predsednik.

Vučić kaže da osoba koja naziva studente "režimskim" ne zaslužuje da bude na mestu dekana, komentarišući izjave dekanese FPN-a.

- Ne znam šta bih vam rekao. Hvala vama što ste mi omogućili da govorim. Oko šest idem u okolinu Bogatića i tamo ćemo se videti sa ljudima. Mi ćemi izborne rezultate priznati, čestitati, ali svoje ideje i program ćemo čuvati i za njih se boriti, Plan je da Srbija ide napred, da plate i penzije rastu, da čuamo zemlju i beskrajno hvala ljudima, do sada imamo 10.000 prijava na "Ko si , bre, ti?" odogovrili smo na 3.500 hiljade i odgovorićemo na sve... Nema nazad, iza nas je uvek bila Srbija - kazao je Vučić.

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