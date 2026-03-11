NEMA VIŠE SVETSKOG PRVENSTVA U ODBOJCI! Doneta istorijska odluka!
Najnovije vesti iz odbojke su - istorijske.
Naime, Administrativni Bord FIVB je doeno odluku da se od 2027. dosadašnje Svetsko prvenstvo u seniorskoj konkurenciji više ne zove tako.
Novi naziv biće - Svetski kup.
Istovremeno, dosadašnji Svetski kup, koji je poslednji put odigran 2019. u obe konkurencije, kao i Svetski kup šampiona, koji je poslednji put odigran 2017. odlaze u istoriju.
Prvi put će se novo ime koristiti na 21. šampionatu planete u konkurenciji odbojkašica, koji će se odigrati 2027. u SAD i Kanadi, kao i na 22. turniru u konkurenciji odbojkaša, čiji će domaćin 2027. biti Poljska.
Sa Svetskog kupa 2027. u SAD i Kanadi, i Poljskoj plasman na Olimpijske igre "Los Ađeles 2028" će obezbediti po trireprezentacije koje se do tog trenutka nisu kvalifikovale.
Prvih pet mesta je rezervisano za pobednike Kontinentalnih šamionata 2026. (prvak Evrope, Azije, Afrike, Severne i Srednje Amerike i Južne Amerike).
