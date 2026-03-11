NOVAK ĐOKOVIĆ IZGUBIO U INDIJAN VELSU, A ONDA... Srbin saznao i ovo
Najnovije vesti iz tenisa tiču se ATP turnira u Indijan Velsu, na koji je sa velikim ambicijama stigao i Novak Đoković.
Željen povratka na staze uspeha koje donose i titule, najbolji srpski teniser je stigao na američku turneju.
Mnoge je iznenadio što je u Indijan Velsu rešio da igra i u pojedinačnoj i u dubl konkurenciji, no ta avantura u tandemu sa Grkom Stefanosom Cicipasom je minule noći završena.
Njih dvojica su u osmini finala poraženi od Francuza Artura Rinderkneša i Valentina Vašeroa iz Monaka rezultatom 7:6 (7:4), 7:5 za sat i 43 minuta igre.
Ali, odmora nema.
Najbolji srpski teniser na teren će ponovo, i to noćas:
Novak Đoković i Džek Drejper igraju meč koji će odlučiti ko će od njih dvojice nastupiti u četvrtfinalu mastersa u Indijan Velsu.
Kada igraju Đoković i Drejper? "H2H" - međusobni dueli, rezultati...
Duel Đokovića i Drejpera planiran je kao poslednji, četvrti meč dana na stadionu broj 1 i neće početi pre dva sata posle ponoći po našem, srednjeevropskom vremenu, u četvrtak, 12. marta.
Pre njih će igrati: Iga Švojntek - Karolina Muhova, Džesika Pegula - Belinda Benčić i Karlos Alkaraz - Kasper Rud.
Srpski i britanski teniser su odigrali jedan međusobni meč 2021. godine, kada je Đoković pobedio u prvom kolu Vimbldona rezultatom 4:6, 6:1, 6:2, 6:2.
Novak je treći teniser sveta, a Drejper je 14. na ATP listi.
