ERDOGAN JASAN: "Nećemo to dozvoliti, čak i po cenu naših života"

PREDSEDNIK Turske Redžep Tajip Erdogan izjavio je danas da sukob izazvan napadima Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran mora da bude zaustavljen pre nego što potpuno zahvati region.

Foto: Profimedia

- Ovaj rat mora da bude zaustavljen pre nego što eskalira i potpuno zahvati region plamenom. Ako se diplomatiji pruži šansa, sasvim je moguće da se to postigne - rekao je Erdogan na sastanku parlamentarne grupe svoje stranke Partija pravde i razvoja u Velikoj narodnoj skupštini, prenela je Anadolija.

Turski lider je naglasio važnost diplomatije i mogućnost postizanja rešenja ukoliko se pregovorima pruži šansa.

On je istakao da Turska neće okrenuti leđa svom poreklu ni precima i da će zaštititi prava svojih građana i Republike Turske "čak i po cenu naših života".

- Nećemo dozvoliti nijednom unutrašnjem ili spoljašnjem neprijatelju da naruši ove kvalitete, slomi našu volju ili porobi ovu naciju lažnim i izmišljenim strahovima. Svih 86 miliona nas ćemo se zajedno boriti da zaštitimo prava jedni drugih i prava Republike Turske, čak i po cenu naših života - istakao je on.

Erdogan je dodao da Turska ne može da bude ravnodušna prema krizama u regionu i da će podržati prijatelje i saveznike u teškim vremenima.

(Tanjug)

