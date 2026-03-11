DVANAESTI je dan rata na Bliskom istoku.

Foto Tanjug/AP/profimedia/printskrin JouTube

Modžtaba u bolnici

Novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei zadobio je prelom stopala i lakše povrede prvog dana američko-izraelskog bombardovanja, rekao je izvor upoznat sa situacijom za Si-en-en. (Više o ovome pročitajte OVDE)

UAE tvrdi da Iran namerno gađa civile

Visoki zvaničnik Ujedinjenih Arapskih Emirata izjavio je da Iran namerno cilja civilne mete u regionu, navodeći da iranske tvrdnje o napadima isključivo na američke vojne baze nisu tačne.

O čemu Tramp priča?

Američki predsednik Donald Tramp je u subotu tvrdio da je Teheran pogodio iransku osnovnu školu u ranim danima rata, ubivši desetine dece, samo da bi u ponedeljak priznao da nema pojma o čemu govori. (Više o tome pročitajte OVDE)

Tramp o kraju rata

Rat sa Iranom mogao bi uskoro da se završi, izjavio je danas predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp jer, kako je naveo, "gotovo da više nema ciljeva za napade", iako američki i izraelski zvaničnici istovremeno poručuju da se pripremaju za još najmanje dve nedelje vojnih udara.

-Po malo ovo i ono... Kad god budem želeo da se rat završi, završiće se, rekao je Tramp u razgovoru za Aksios.

Foto: Tanjug/AP Photo

CENTKOM se hvali uništavanjem iranske vojske

Američka Centralna komanda (CENTCOM) objavila je danas nove video snimke u kojima uništava iransko oružje. (Više o tome pročitajte OVDE)

Iran ne teži nuklearnom oružju

Iran neće težiti da stekne nuklearno oružje, izjavio je iranski ambasador u Rusiji Kazem Džalali.

Američki bombarderi su se vratili u Veliku Britaniju

Tri američka bombardera B-1 vratila su se jutros u RAF Ferford u Glosterširu nakon onoga što je izgleda bila prva borbena misija američkog vazduhoplovstva pokrenuta sa britanskog tla od početka rata sa Iranom.

Fotografije snimljene u zoru, oko 7 sati ujutru, prikazuju bombardere B-1, koji mogu da nose do 75.000 kilograma municije, kako se vraćaju sa noćne misije, ali još nije poznato da li su i koje su mete pogođene, izveštava Gardijan.

Avioni su prvi put viđeni kako poleću kasno u utorak popodne, nekoliko sati nakon što je američki ministar rata Pit Hegset rekao da je u toku „najintenzivniji dan udara unutar Irana“.

Britanski premijer Kir Starmer je u početku odbio da da dozvolu za američke udare na Iran iz britanskih baza.

Međutim, drugog dana sukoba promenio je mišljenje i odobrio korišćenje baza za ciljanje iranskih položaja radi lansiranja raketa. Fotografije iz vazduha snimljene u utorak pokazale su da se bombe pripremaju za utovar u avione. Ukupno jedanaest bombardera B-1 i tri bombardera B-52 raspoređeno je u Ferfordu, glavnoj evropskoj bazi za bombardere američkog vazduhoplovstva.

Kalasova se oglasila: Ambasadori EU odobrili su nove sankcije protiv Irana

Ambasadori EU odobrili su nove sankcije protiv 19 iranskih zvaničnika i organizacija za koje se tvrdi da su odgovorni za kršenje ljudskih prava, saopštila je visoka predstavnica EU za spoljne poslove Kaja Kalas.

- Ambasadori zemalja članica EU danas su odobrili nove sankcije usmerene na 19 režimskih zvaničnika i entiteta odgovornih za ozbiljna kršenja ljudskih prava. Dok se rat u Iranu nastavlja, EU će štititi svoje interese i goniti one koji su odgovorni za domaću represiju - navela je Kalas na platformi Iks.

- Ambasadori zemalja članica EU danas su odobrili nove sankcije usmerene na 19 režimskih zvaničnika i entiteta odgovornih za ozbiljna kršenja ljudskih prava. Dok se rat u Iranu nastavlja, EU će štititi svoje interese i goniti one koji su odgovorni za domaću represiju - navela je Kalas na platformi Iks.

Celu vest pročitajte OVDE

Novi udari u Ormuskom moreuzu: Treći brod pogođen raketom

Tri broda su pogođena neidentifikovanim raketama u Ormuskom moreuzu, saopštile su u sredu agencije za pomorsku bezbednost i drugi izvori.

Celu vest pročitajte OVDE

Thai Cargo Ship MAYUREE NAREE that was attacked in Strait of Hormuz. Pictures from Thai Media. pic.twitter.com/5eQxlRjHVb — Abhi ™ (@Patelizm) March 11, 2026

KLM otkazuje sve letove za Dubai do kraja marta

Holandska avio-kompanija KLM otkazala je sve letove za Dubai do 28. marta, navodeći geopolitičku situaciju na Bliskom istoku. „Zbog trenutnih geopolitičkih nemira na Bliskom istoku, KLM je odlučio da otkaže sve letove za Dubai do 28. marta“, saopštila je holandska filijala Er Frans-KLM. Repatrijacija putnika KLM je dodao da je dostupan da organizuje repatrijaciju putnika koji su ostali u Dubaiju. Proces se, kako je navedeno, sprovodi u saradnji sa holandskim Ministarstvom spoljnih poslova.

Napad dronom u Iraku: Ubijen član iranske kurdske opozicije

Član iranske kurdske opozicione grupe ubijen je u napadu dronom u poluautonomnom kurdskom regionu Iraka, saopštila je njegova organizacija. Partija Komal iranskog Kurdistana objavila je da je više dronova ciljalo njihove položaje u oblasti Zrgvezal, blizu iračkog grada Sulejmanije, u sredu, izveštava Al Džazira.

Zvaničnici stranke rekli su da je najmanje osam dronova bilo uključeno u napad, ubivši jednog borca i ranivši dvojicu. Zvaničnik Komale Ali Randžder okrivio je Iran za napad. Do sada nije bilo zvaničnog komentara iz Teherana o ovim optužbama.

Napad se dešava usred izraelsko-američkog rata protiv Irana i izveštaja da Vašington želi da kurdski borci u Iraku napadnu Iran. Iran je ranije više puta ciljao kurdske naoružane grupe u Iraku, optužujući ih da rade za zapadne ili izraelske interese.

Izrael je pokrenuo novi talas napada na iransku infrastrukturu i Hezbolah u Bejrutu

Izraelska vojska je objavila da je pokrenula novi, „široki talas“ napada usmerenih na infrastrukturu iranske vlade i objekte proiranske milicije Hezbolah u libanskoj prestonici Bejrutu, izveštava Skaj njuz.

Napadi na Bejrut Jutros su Izraelske odbrambene snage (IDF) završile prethodni talas vazdušnih napada na Bejrut, ciljajući komandne centre Hezbolaha i skladišta oružja. Prema izveštaju međunarodnog dopisnika Džona Sparksa, koji je stacioniran u Bejrutu, u jednom od današnjih napada poginule su najmanje tri osobe, a šest je ranjeno.

Erdogan: Rat mora da se zaustavi pre nego što proguta ceo region

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan rekao je da rat mora da se zaustavi pre nego što se proširi na ceo region i izazove još veće troškove za globalnu ekonomiju. „Ovaj rat mora da se zaustavi pre nego što eskalira i zahvati ceo region plamenom.

Ako se nastavi, biće još više gubitaka života i imovine, a troškovi za globalnu ekonomiju će se još više povećati“, rekao je turski predsednik, prema Al Džaziri.

Broj žrtava u izraelskim napadima na Liban porastao na 570

Najmanje 570 ljudi je poginulo, a 1.444 je povređeno u eskalaciji izraelskih napada na Liban koja je počela 2. marta, saopštilo je libansko Ministarstvo zdravlja. Prema podacima ministarstva, samo u utorak je 84 ljudi izgubilo život, a 131 je povređeno, izveštava Al Džazira.

Protivvazdušna odbrana UAE presrela iranske rakete i dronove

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je da se protivvazdušna odbrana zemlje trenutno suočava sa pretnjama od iranskih raketa i dronova. U saopštenju se dodaje da su zvuci koji se čuju na nebu rezultat presretanja.

G7 spremna da deluje zbog rasta cena nafte

Ministri energetike G7 izjavili su da su spremni da preduzmu „sve neophodne mere“ kako bi se izborili sa rastom cena sirove nafte izazvanim ratom na Bliskom istoku. Ove mere će biti sprovedene u koordinaciji sa Međunarodnom agencijom za energiju (IEA).

Sastanak sa Međunarodnom agencijom za energiju

U saopštenju objavljenom nakon jučerašnjeg virtuelnog sastanka sa izvršnim direktorom IEA, ministri su naveli da će „članice G7 pažljivo razmotriti preporuke koje proizilaze iz ovih diskusija“.

Moguća upotreba strateških rezervi

„U principu, podržavamo sprovođenje proaktivnih mera za rešavanje situacije, uključujući upotrebu strateških rezervi“, navodi se u saopštenju. Dodaje se da se aktivnosti koordiniraju unutar grupe G7, sa državama članicama IEA i šire. „Složili smo se da ćemo biti spremni da preduzmemo sve neophodne mere u koordinaciji sa članicama IEA“.

Zalihe nafte

Zemlje članice Međunarodne agencije za energiju trenutno drže više od 1,2 milijarde barela nafte u javnim rezervama za vanredne situacije. Pored toga, postoji dodatnih 600 miliona barela industrijskih zaliha koje se drže vladinim odlukama.

Međunarodna agencija za energiju (IEA), sa sedištem u Parizu, osnovana je nakon naftne krize 1973. godine radi koordinacije odgovora na velike poremećaje u snabdevanju.

Deset poginulih, pet ranjenih u izraelskom vazdušnom napadu u Libanu

Deset ljudi je poginulo, a pet ranjeno u izraelskom vazdušnom napadu na zgradu u Tamnin al-Tahtiju, gradu u istočnolibanskom okrugu Balbek, Liban. Zgrada koja je pogođena bila je dom sirijske porodice, javila je libanska Nacionalna novinska agencija.

Australija zatvara ambasade na Bliskom istoku zbog sukoba

Australija je zatvorila svoje ambasade u Abu Dabiju i Tel Avivu i konzulat u Dubaiju zbog straha od eskalacije sukoba na Bliskom istoku, potvrdila je u sredu ministarka spoljnih poslova Peni Vong. Odluka je doneta usred rastućih tenzija i zabrinutosti da bi se situacija mogla dodatno pogoršati, prenosi Rojters.

Izjava ministarke spoljnih poslova

Obraćajući se parlamentu, ministarka Vong je rekla da je najmanje devet gradova u kojima Australija ima diplomatske misije bilo meta raketnih i napada dronovima. „Iranski napadi odmazde se nastavljaju u obimu i dubini kakvu nikada ranije nismo videli“, rekla je. Prema njenim rečima, sukob će se „verovatno intenzivirati i nastaviti u doglednoj budućnosti“.

Potvrdila je da su misije u Abu Dabiju, Dubaiju i Tel Avivu fizički zatvorene prošle nedelje. Pored toga, Australija je naredila članovima porodica diplomatskog osoblja u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Izraelu da napuste te zemlje.

„Opasni i destabilizujući napadi Irana ugrožavaju živote civila, uključujući i živote Australijanaca, i mi nastavljamo da podržavamo pogođene Australijance dok se obnavljaju ograničeni komercijalni letovi i dok proširujemo konzularne napore“, dodala je Vong.

Povratak australijskih državljana

Do sada se više od 3.200 australijskih državljana vratilo sa Bliskog istoka sa 23 komercijalna leta. U vreme kada je sukob počeo, u regionu je bilo približno 115.000 Australijanaca.

Dva drona srušila se u Dubaiju, četiri osobe povređene

Četiri osobe su povređene kada su se dva drona srušila u blizini aerodroma u Dubaiju, potvrdila je Dubai Media Kancelarija, prenosi Al Džazira.

Savet bezbednosti UN glasa o rezoluciji protiv iranskih napada

Savet bezbednosti UN danas će glasati o rezoluciji koju je predložio Bahrein, a kojom se osuđuju napadi Irana na niz arapskih zemalja u regionu, izveštava Al Džazira. Nacrt rezolucije poziva Teheran da odmah obustavi napade na Bahrein, Kuvajt, Oman, Katar, Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate i Jordan. Takođe zahteva da prestane da koristi posredničke grupe za izvršenje napada.

Sud u Šri Lanki: Tela 84 iranska mornara predata ambasadi

Sud u Šri Lanki naložio je da se tela 84 mornara, koji su prošle nedelje poginuli u napadu na iranski ratni brod, predaju iranskoj ambasadi, izveštava Gardijan. Ratni brod IRIS Dena potonuo je nedaleko od obale te ostrvske države nakon što ga je pogodio torpedo ispaljen sa američke podmornice, pišu lokalni mediji i Rojters. Brod je pogođen dok se vraćao sa pomorske vežbe koju je organizovala Indija.

Sudsku odluku o predaji tela doneo je u sredu sud u lučkom gradu Gale na jugu zemlje, na zahtev lokalne lučke policije. Tela poginulih mornara trenutno se nalaze u mrtvačnici Nacionalne bolnice u Galeu. U međuvremenu, vlasti Šri Lanke odobrile su 30-dnevne vize za ulazak u zemlju za 208 članova posade sa drugog iranskog broda.

Taj brod je zatražio pomoć u istom regionu nakon što je imao problema sa motorom. Ovu informaciju je Rojtersu potvrdila zamenica ministra odbrane Aruna Džajasekera.

Francuska utrostručuje humanitarnu pomoć za Liban

Francuska će obezbediti 60 tona humanitarne pomoći Libanu, objavio je u sredu francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro, prenosi Rojters. „Odlučili smo da utrostručimo količinu pomoći koja stiže ove nedelje. Pošiljka će dostići 60 tona humanitarne pomoći za Libance i uključuje sanitarne i higijenske potrepštine, dušeke, lampe i mobilnu medicinsku stanicu“, rekao je Baro u intervjuu za francuski radio TF1.

Pukovnik Revolucionarne garde

ubijen Najmanje devet ljudi je ubijeno u američko-izraelskim napadima na iranski grad Aligudarz, javlja novinska agencija Tasnim. Prema njihovom izveštaju, poslednja žrtva napada je pukovnik Sejed Ebrahim Musavijan iz Revolucionarne garde (IRGC), piše Al Džazira.

Ovo je prava istina: Sin iranskog predsednika otkrio u kakvom je stanju ajatolah

Jusef Pezeškijan, savetnik iranske vlade i sin predsednika Masuda Pezeškijana, izjavio je da je novi vrhovni vođa Modžtaba Hamnei "na bezbednom i u dobrom stanju" uprkos ratnim povredama koje je zadobio.

Celu vest pročitajte OVDE

Pogođen i drugi teretni brod: Ne zna se ko je ispalio projektil

Još jedan teretni brod pogođen je danas nepoznatim projektilom u Ormuskom moreuzu, izazvavši požar, a posada je evakuisana, saopšteno je iz Britanske službe za pomorske trgovinske operacije (UKMTO).

Celu vest prošitajte OVDE

Objavljen novi snimak iz Teherana: Spasioci satima tragaju za preživelima posle stravičnog napada

Pojavio se novi snimak potrage za preživelima nakon napada Izraela i Amerike na trg Resalat u Teheranu.

Celu vest pročitajte OVDE

Pogođen teretni brod u Ormuskom Moreuzu: Oglasila se britanska služba

Teretni brod u Ormuskom moreuzu pogođen je nepoznatim projektilom na oko 46 kilometara udaljenosti od obale Ujedinjenih Arapskih Emirata, saopšteno je danas iz Britanske službe za pomorske trgovinske operacije.

Celu vest pročitajte OVDE

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

Drama kod američkog konzulata: Dron presretnut iznad Erbila, snažna eksplozija odjeknula gradom

Snažna eksplozija se čula u blizini američkog konzulata u Erbilu, na severu Iraka, nakon što su sistemi protivvazdušne odbrane presreli i uništili samoubilački dron koji je ciljao to područje.

Celu vest pročitajte OVDE

Zelenski u panici: "Sukob na Bliskom istoku bi mogao da se pretvori u svetski rat"

Ukoliko se sukob na Bliskom istoku uskoro ne zaustavi, mogao bi da preraste u svetski rat, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Celu vest pročitajte OVDE

Modžtaba Hamnei novi vođa ratnog Irana – Teheran sprema „nuklearni odgovor”?

Nakon pogibije ajatolaha Alija Hamneija u američko-izraelskim vazdušnim udarima, Skupština eksperata (mudžtahidi) izabrala je njegovog sina za naslednika.

Celu vest pročitajte OVDE

Libanski mediji: Izrael pogodio stambenu zgradu u centru Bejruta, nema podataka o žrtvama

Izraelske snage su tokom noći pogodile stambenu zgradu u centru Bejruta, prenose libanski državni mediji, javlja Rojters.

Na fotografijama koje su prenele agencije vidi se kako je oštećena zgrada u naselju Ajša Bakar, ali i dalje nema informacijama o žrtvama.

U izraelskom napadu potpuno su uništena dva sprata stambene zgrade u centru Bejruta, jedan iznad drugog, a ekipe za hitne intervencije su na licu mesta i pokušavaju da ugase požar, prenosi Al Džazira.

Za sada nije poznato ko je bio meta napada, koji se dogodio u gusto naseljenom naselju bez prethodnog upozorenja.

IDF: Iran ispalio novu seriju raketa prema Izraelu

Izraelska vojska saopštila je da je Iran tokom noći ispalio novu seriju raketa prema Izraelu, zbog čega su se oglasile sirene u centralnom delu zemlje, prenosi Tajms of Izrael.

Teretni brod u plamenu u Ormuskom moreuzu. Posada evakuisana

Teretni brod je u plamenu u Ormuskom moreuzu nakon što ga je pogodila neidentifikovana raketa, saopštila je Pomorska trgovačka operacija Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO). Posada je evakuisana i zatražila je pomoć, dodaje se u saopštenju.

Katar presreo novi raketni napad

Katarske oružane snage presrele su novi raketni napad, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Napad je usledio nakon upozorenja o „povećanoj“ bezbednosnoj pretnji koje su katarski zvaničnici izdali samo nekoliko minuta ranije.

SAD i Velika Britanija povećavaju svoje vojno prisustvo oko Irana

Dvanaesti dan rata u Iranu obeležila je povećana vojna aktivnost Sjedinjenih Država i Velike Britanije, sa novim pretnjama usmerenim ka Teheranu. Američki bombarderi poleteli su iz baze u Velikoj Britaniji, koja je takođe poslala svoje ratne brodove u istočni Mediteran. Istovremeno, američke snage su izvršile napad u blizini Ormuskog moreuza, dok izraelski udari u regionu nastavljaju, izveštava Skaj njuz.

Povećana vojna aktivnost SAD i Velike Britanije

Američki bombarderi poleteli su iz vazduhoplovne baze RAF Ferford u Glosterširu nakon što je Pit Hegset upozorio na „najintenzivniji dan napada unutar Irana do sada“. Velika Britanija je takođe povećala svoje vojno prisustvo. Britanski ratni brod HMS Dragon je isplovio ka istočnom Mediteranu, a razlog za to je prošlonedeljni napad dronom na britansku bazu na Kipru. Velika Britanija takođe priprema drugi brod za raspoređivanje, RFA Lajm Bej, da se pridruži Dragonu.

U Velikoj Britaniji, ministar unutrašnjih poslova zabranio je proiranski protest planiran u Londonu nakon što je policija ukazala na „ozbiljne“ bezbednosne rizike.

BONUS VIDEO: