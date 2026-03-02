Košarka

OGLASIO SE DVEJN VAŠINGTON! "Zarobljeni" košarkaš Partizana hitno zatražio pomoć od pratilaca na "Instagramu"

02. 03. 2026. u 06:20

Košarkaš Partizana Dvejn Vašington "zarobljen" je u Dubaiju, odakle ne može da poleti zbog zatvaranja vazdušnog prostora iznad Ujedinjenih Arapskih Emirata usled raketiranja ove zemlje od strane Irana, posle eskalacije sukoba na Bliskom Istoku.

ОГЛАСИО СЕ ДВЕЈН ВАШИНГТОН! Заробљени кошаркаш Партизана хитно затражио помоћ од пратилаца на Инстаграму

FOTO: Ataimages

I dok čeka razvoj situacije, Vašington je na "Instagramu" postavio zanimljivu objavu i šokirao sve nakon što je slavio poraz Partizana u Istanbulu.

"Gde mogu da nađem Kobi patike u Dubaiju? Treba mi veličina 14 što je pre moguće!"

Nije Vašington dao tačan razlog zbog kojeg su mu patike potrebne, ali je logično pretpostavljati da želi da trenira u Dubaiju dok čeka priliku da se vrati u Srbiju. 

Podsećanja radi, Vašington je u Dubaiju zajedno sa još dvojicom saigrača iz redova šampiona Srbije Dilanom Osetkovskim i Šejkom Miltonom.

Inače, Partizan bi trebalo u četvrtak da dočeka Dubai, ali još nije poznato kada će vazdušni prostor iznad UAE biti dostupan komercijalnim avionima.

Foto: Printskrin

 

