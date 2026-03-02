OGLASIO SE DVEJN VAŠINGTON! "Zarobljeni" košarkaš Partizana hitno zatražio pomoć od pratilaca na "Instagramu"

Košarkaš Partizana Dvejn Vašington "zarobljen" je u Dubaiju, odakle ne može da poleti zbog zatvaranja vazdušnog prostora iznad Ujedinjenih Arapskih Emirata usled raketiranja ove zemlje od strane Irana, posle eskalacije sukoba na Bliskom Istoku.

I dok čeka razvoj situacije, Vašington je na "Instagramu" postavio zanimljivu objavu i šokirao sve nakon što je slavio poraz Partizana u Istanbulu.

"Gde mogu da nađem Kobi patike u Dubaiju? Treba mi veličina 14 što je pre moguće!"

Nije Vašington dao tačan razlog zbog kojeg su mu patike potrebne, ali je logično pretpostavljati da želi da trenira u Dubaiju dok čeka priliku da se vrati u Srbiju.

Podsećanja radi, Vašington je u Dubaiju zajedno sa još dvojicom saigrača iz redova šampiona Srbije Dilanom Osetkovskim i Šejkom Miltonom.

Inače, Partizan bi trebalo u četvrtak da dočeka Dubai, ali još nije poznato kada će vazdušni prostor iznad UAE biti dostupan komercijalnim avionima.

