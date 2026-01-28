HITNO SE OGLASIO MUP: Aposlutna laž se širi društvenim mrežama i pojedinim medijima
MINISTARTSVO unutrašnjih poslova ističe da je apsolutna laž objavljena na društvenim mrežama i u pojedinim medijima da javna okupljanja u Pionirskom parku i na platou ispred Narodne skupštine nisu prijavljena.
Ministarstvo unutrašnjih poslova je više puta saopštavalo i odgovaralo na zahteve za pristup informacijama od javnog značaja da MUP poseduje prijavu od 6. marta 2025. godine za javno okupljanje u Pionirskom parku i od 4. aprila 2025. za javno okupljanje na platou ispred Doma Narodne skupštine, što znači da su pomenuta javna okupljanja uredno prijavljena, u skladu sa Zakonom.
Takođe, postoje i tri akta gradske uprave grada Beograda, koje posedujemo i koji se odnose na izmenu režima saobraćaja u zoni Skupštine Srbije.
Posebno je licemerno što ovakve informacije o okupljanjima koja su jedino prijavljena u skladu sa zakonom, šire oni koji su organizovali 28.073 neprijavljena javna okupljanja, kao i 14.772 blokade saobraćajnica u Srbiji.
Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštava da odgovor PU za grad Beograd povodom zahteva za pristup informacijama od javnog značaja, se odnosi na period od 1. maja 2025. godine i njime nije obuhvaćen period pre toga, odnosno mesec mart i april kada su Policijskoj upravi za grad Beograd podnete prijave javnih okupljanja na tom prostoru.
Postavljeno pitanje i način na koji je odgovor interpretiran je tendenciozan i zlonameran, imajući u vidu da prijava ovog javnog okupljanja postoji i da je u više navrata dostavljana različitim tražiocima informacije, što je bilo ispraćeno i u medijima, dakle o čemu je bila obaveštena javnost.
Pozivamo javnost da ne zloupotrebljava odgovore Ministarstva unutrašnjih poslova date u dobroj nameri i da manipulacijom informacija ne dovode građane u zabludu i koriste policiju u dnevno političke svrhe, zaključili su iz MUP-a.
