RUSIJA SLAVI: Estonija krenula da zarije nož u leđa Rusima - evo šta je upravo doživela
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu bile tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca, ali... nastavak je ipak obradovao Ruse.
Dok dobar deo sveta prati šta se dešava tokom četvrte godine ovog krvavog sukoba (najnovije vesti iz Ukrajine uživo možete da pratite na posebnoj stranici portala "Novosti" - kliknite OVDE), sve su zanimljivija dešavanja i u sportskim krugovima daleko od linija fronta.
Tamo je dugo, od početka pomenutog rata, vladalo pravilo da Rusi gotovo nikako ne mogu da učestvuju u međunarodnim takmičenjima, odnosno u nekim (ne svim) sportovima mogu jedino kao pojedinci, koji će se pritom izjašnjavati kao "neutralni sportisti" i kojima je zabranjeno isticanje i nastupanje u nacionalnim obeležjima.
To je počelo da popušta u poslednje vreme, ali... Estonija je odlučila da "popuštanje" - naprasno ukine.
Iako se u Estoniji organizuje Evropsko prvenstvo u mačevanje, i iako je Rusima zvanično dozvoljeno da učestvuju na tom šampionatu "starog kontinenta", ruska reprezentacija je ostala u šoku kada se spremala put Estonije jer su tamošnje vlasti naprasno odlučile - da Ruse i Beloruse ne puste na svoju teritoriju.
Prosto, ne mogu da uđu i - tačka.
Međutim...
"Ko se poslednji smeje, najslađe se smeje"
Sada je Međunarodna federacija mačevanja (FIE) odlučila da promeni mesto održavanja šampionata Evrope.
Kao razlog je upravo navedeno " nepoštovanje propisa FIE od strane Estonije u vezi sa ulaskom sportista" - Estonija je odbila ulaz ruskim i beloruskim mačevaocima, zbog čega će platiti najskuplju cenu.
Oduzima joj se Evropsko prvenstvo, pa će se ono održati u Antoniju, u Francuskoj, od 16. do 21. juna.
I Poljaci prošli kao "bosi po trnju"
Slično se nedavno dogodilo i Poljacima, kada je Evropska federacija dizanja tegova (EVF) otkazala juniorsko Evropsko prvenstvo u Poljskoj zbog odbijanja izdavanja viza ruskim sportistima.
Prosto, Poljaci su se "preigrali" i - ostali bez organizacije takmičenja.
Umesto Poljaka, Albanci će organizovati šampionat Evrope, i to u oktobru.
"Odreknite se Putina!" - "Ne pada nam na pamet!"
U maju 2024 godine poljske vlasti su zatražile da ruski takmičari koji treba da dođu na juniorsko prvenstvo Evrope u veslanju potpišu izjavu koja je potpuno zapanjila sportiste Ruske Federacije.
Tako ruski portal "Šampionat" javio sledeće:
"Ruski veslači odbili su da se takmiče na Evropskom prvenstvu za mlađe od 19 godina. Sve zbog zahteva za potpisivanjem antiruske deklaracije.
U dokumentu se navodi da sportisti ne podržavaju politiku Rusije po pitanju Ukrajine. Ovo je saopštio predsednik Ruske veslačke federacije (RFF) Aleksej Svirin.
- Trenutno nećemo moći da nastupamo u Krušvici. Poljski veslački savez, kao organizator takmičenja, postavio je dodatne uslove sa kojima ne možemo da pristanemo - rekao je on".
Ruska novinska agencija RIA Novosti prenela je još neke detalje koje je otkrio Svirin: da bi učestvovali u takmičenju, organizatori su zahtevali od mladih sportista da potpišu deklaraciju koja je sadržala tri tačke:
1. Održavanje neutralnosti.
2. Potvrda sportiste da ne prima državno finansiranje ili finansiranje od sponzora povezanih sa državom.
3. Da sportista ne podržava "Specijalnu vojnu operaciju" i režim aktuelnog predsednika države, Vladimira Putina"
"Zbog ovoga, ruski sportisti su odbili da učestvuju na Evropskom prvenstvu", ističe pomenuta agencija.
Ako vas zanima sport, ne samo ruski, pratite sve najvažnije i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
