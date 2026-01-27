EVO KOGA BLOKADERI BRANE U PARLAMENTU: Potvrđuju da je okosnica blokaderske politike - ubiti Vučića! (VIDEO)
BLOKADERI u parlamentu Srbije brane lažnog inženjera Zorana Đajića koji je pozivao na ubistvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
Pogledajte kako blokaderi u parlamentu brane okosnicu blokaderske politike, čija je parola ubiti Vučića.
- Odgovor dezinformeristima: Moj stav je jasan - narod treba da izglasa smrtnu kaznu Vučiću - ne bih da se desi da ga neko kasnije pusti iz ludnice pa da opet krene da okuplja naciste i kriminalce oko sebe. Srbi imaju kratko pamćenje, pa za svaki slučaj - GLOGOV kolac pride!" - pisao je Đajić ranije na društvenoj mreži Iks.
Kasnije je napisao:
- Vučić je angažovao Naftnu kompaniju Abu Dabija da u njegovo ime, našim novcem, bude kupac udela u NIS-u. Kao i kod Beograda na vodi, Vučić našim novcem prisvaja delove naše otadžbine ubijajući usput sve koji mu se nađu na putu. Mediji navode da je ovaj MONSTRUM Vučić, radi zarade krvavih Eura, organizovao i "Snajper Safari" radi ubijanja dece u naručju majki na ulicama Sarajeva. Vreme ja: "Ko se mača lati od mača i strada" Dani su mu odbrojani, mi to znamo, ali on takođe. USKORO!
Direktno je pozivao na ubistvo Vučića i smrtnu kaznu.
Sada je jasno da je okosnica blokaderske politike - ubiti Vučića.
Podsetimo, Đajić i Aida Ćorović, nekadašnja Đilasova poslanica u parlamentu, objavili su zajedničku fotografiju sa protesta.
"Ratni drugari 30 i kusur godina...je li tako Đaja", napisala je u objavi.
Aida Ćorovoić je najpoznatija u srpskoj javnosti po izjavama da su Srbi genocidan narod, kao i da je Ratko Mladić "zločinac".
- Nažalost, nikada nije bilo atmosfere u kojoj bi se Srbija i srpski narod suočio sa odgovornošću za ratove devedesetih, sa užasnom zločinima pogotovu koji su vršeni u BiH, sa silovanjima - izjavila je svojevremeno Ćorović, koja insistira na tome da su Srbi genocidan narod.
Preporučujemo
BLOKADERI IZ BIVŠE VLASTI: Zovu kamiondžije da krenu na srpsku Vladu
27. 01. 2026. u 16:58
SASTANAK ZAKAZAN ZA 11 SATI: Vučić sutra sa Bocan-Harčenkom
27. 01. 2026. u 16:47
"NEKA VAM JE NA ČAST": Brnabić odgovorila blokaderu Borku Stefanoviću (VIDEO)
27. 01. 2026. u 15:56
VUČIĆEVO UPOZORENjE UDARNA VEST U RUSKIM MEDIJIMA: Evropa mora da shvati, Amerika se nikad više neće vratiti
IZJAVA predsednika Srbije Aleksandra Vučića, u kojoj upozorava da Evropska unija mora da se suoči sa činjenicom da se Sjedinjene Američke Države nikada neće vratiti starom modelu odnosa sa Evropom, objavljena je kao udarna vest na naslovnoj strani svetskog izdanja ruskog portala Sputnjik, kao i na ruskoj agenciji RIA Novosti.
27. 01. 2026. u 07:44
U FEBRUARU POTPUNI KOLAPS POLARNOG VRTLOGA? Hladna masa zalediće Evropu, evo šta nas očekuje
NAKON stratosferskog zagrevanja početkom februara, najnovije prognoze pokazuju potencijalni potpuni kolaps polarnog vrtloga, što će na kraju dovesti hladan vazduh i u Evropu, piše Severe Weather Europe.
23. 01. 2026. u 14:21
GRAD NA RUBU PONORA: Klizišta odnela zemljište ispod kuća na Siciliji - snimci su JEZIVI (VIDEO/FOTO)
KATASTROFALNO nevreme koje je pogodilo jug Italije izazvalo je nezapamćenu štetu, a najkritičnije je na Siciliji, gde se u gradu Nišemiju urušio čak četiri kilometra dug deo litice. Zbog klizišta je više od hiljadu ljudi hitno evakuisano, jer je klizište bukvalno odnelo zemlju ispod kuća.
27. 01. 2026. u 11:26
Komentari (0)