Politika

EVO KOGA BLOKADERI BRANE U PARLAMENTU: Potvrđuju da je okosnica blokaderske politike - ubiti Vučića! (VIDEO)

В.Н.

27. 01. 2026. u 12:41

BLOKADERI u parlamentu Srbije brane lažnog inženjera Zorana Đajića koji je pozivao na ubistvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

ЕВО КОГА БЛОКАДЕРИ БРАНЕ У ПАРЛАМЕНТУ: Потврђују да је окосница блокадерске политике - убити Вучића! (ВИДЕО)

FOTO TANJUG/ NEMANJA JOVANOVIĆ

Pogledajte kako blokaderi u parlamentu brane okosnicu blokaderske politike, čija je parola ubiti Vučića.

- Odgovor dezinformeristima: Moj stav je jasan - narod treba da izglasa smrtnu kaznu Vučiću - ne bih da se desi da ga neko kasnije pusti iz ludnice pa da opet krene da okuplja naciste i kriminalce oko sebe. Srbi imaju kratko pamćenje, pa za svaki slučaj - GLOGOV kolac pride!" - pisao je Đajić ranije na društvenoj mreži Iks.

Foto: Printskrin

Kasnije je napisao:

- Vučić je angažovao Naftnu kompaniju Abu Dabija da u njegovo ime, našim novcem, bude kupac udela u NIS-u. Kao i kod Beograda na vodi, Vučić našim novcem prisvaja delove naše otadžbine ubijajući usput sve koji mu se nađu na putu. Mediji navode da je ovaj MONSTRUM Vučić, radi zarade krvavih Eura, organizovao i "Snajper Safari" radi ubijanja dece u naručju majki na ulicama Sarajeva. Vreme ja: "Ko se mača lati od mača i strada" Dani su mu odbrojani, mi to znamo, ali on takođe. USKORO!

Foto: Printskrin

Direktno je pozivao na ubistvo Vučića i smrtnu kaznu.

Foto: Printskrin

Sada je jasno da je okosnica blokaderske politike - ubiti Vučića.

Podsetimo, Đajić i Aida Ćorović, nekadašnja Đilasova poslanica u parlamentu, objavili su zajedničku fotografiju sa protesta.

"Ratni drugari 30 i kusur godina...je li tako Đaja", napisala je u objavi.

Foto: Printskrin

Aida Ćorovoić je najpoznatija u srpskoj javnosti po izjavama da su Srbi genocidan narod, kao i da je Ratko Mladić "zločinac".

- Nažalost, nikada nije bilo atmosfere u kojoj bi se Srbija i srpski narod suočio sa odgovornošću za ratove devedesetih, sa užasnom zločinima pogotovu koji su vršeni u BiH, sa silovanjima - izjavila je svojevremeno Ćorović, koja insistira na tome da su Srbi genocidan narod.

