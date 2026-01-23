"TO JE NEPOŠTOVANJE"! Oglasila se Jelena Đoković zbog skandala o kome bruji Australijan open
SKANADAL trese Australijan open!
Naime, dosta se priča i piše o svađi Sorane Kirstee i Naomi Osake u drugoj rundi i to zbog ometanja između servisa.
Japanka se bodrila svaki put kada bi Rumunka promašila servis, što je zasmetalo Kirstei koja se požalila sudiji, ali nije bilo intervencije i Osaka je to radila sve do kraja meča koji je na kraju i dobila.
Na kraju su se društvene mreže usijale zbog tog incidenta, pa se oglasila i Jelena Đoković supruga najboljeg svih vremena Novaka Đokovića
- Hm, iznenađena sam što se ovo ne smatra ometanjem. Između dva servisa, kada publika aplaudira ili viče, sudija u stolici traži da se ne viče između servisa jer to ometa igračicu. Poen još nije završen. Sorana je promašila prvi servis i fokusira se na to da pogodi drugi - to je kratka pauza. Takođe je nepoštovanje aplaudirati nečijoj grešci na prvom servisu. Iznenađena sam i što je sudija u stolici/Naomi smatrala da je to fer?! Da li je bilo nekih promena pravila koje sam propustila?", napisala je Jelena i pokrenula diskusiju na Instagramu.
Preporučujemo
ŠOK U MELBURNU! Novak Đoković povukao iznenađujući potez
23. 01. 2026. u 09:17
SAVRŠEN TERMIN! Evo kada Novak Đoković igra treće kolo Australijan opena
23. 01. 2026. u 05:30
OVO NISU OČEKIVALI: Novak Đoković se obratio Hrvatima na ćirilici (FOTO)
22. 01. 2026. u 18:47
INTER ČUVA PRVO MESTO: "Neroazuri" ne bi smeli imati problema protiv rivala sa dna tabele
ZANIMLjIVA trka za Skudeto mogla bi da dobije novu dimenziju već na otvaranju 22. kola Serije A, kada vodeći Inter u petak uveče na "San Siru" (20.45) dočekuje Pizu, ekipu koja se nalazi na pretposlednjem mestu tabele.
23. 01. 2026. u 09:40
"GROBARI" U ŠOKU, "DELIJE" U EUFORIJI! Zvezda prodaje fudbalera za toliko novca da može odmah da kupi CEO PRVI TIM PARTIZANA!
Malme i Crvena zvezda igraju utakmicu Lige Evrope, uz prenos uživo na portalu "Novosti", a neposredno pred taj megdan - pojavile su se spektakularne vesti vezane za fudbalske transfere. I to u vidu potencijalnog rekorda, koji je takav da Zvezdine "delije" već mogu da počnu da slave, a Partizanovi "grobari" da se hvataju za glavu.
22. 01. 2026. u 19:38
KOLINDA SKOČILA U LEDENO MORE: "Vidi se da iz aviona da je AI" - mnogi ne veruju njenom snimku sa Antartika (VIDEO)
BIVŠA predsednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović skočila je u ledeno more na Antartiku, a snimak tog skoka objavila je na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram.
22. 01. 2026. u 10:10
Komentari (0)