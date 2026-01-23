Tenis

"TO JE NEPOŠTOVANJE"! Oglasila se Jelena Đoković zbog skandala o kome bruji Australijan open

23. 01. 2026. u 10:19

SKANADAL trese Australijan open!

Foto: Profimedia

Naime, dosta se priča i piše o svađi Sorane Kirstee i Naomi Osake u drugoj rundi i to zbog ometanja između servisa.

Japanka se bodrila svaki put kada bi Rumunka promašila servis, što je zasmetalo Kirstei koja se požalila sudiji, ali nije bilo intervencije i Osaka je to radila sve do kraja meča koji je na kraju i dobila.

Na kraju su se društvene mreže usijale zbog tog incidenta, pa se oglasila i Jelena Đoković supruga najboljeg svih vremena Novaka Đokovića

- Hm, iznenađena sam što se ovo ne smatra ometanjem. Između dva servisa, kada publika aplaudira ili viče, sudija u stolici traži da se ne viče između servisa jer to ometa igračicu. Poen još nije završen. Sorana je promašila prvi servis i fokusira se na to da pogodi drugi - to je kratka pauza. Takođe je nepoštovanje aplaudirati nečijoj grešci na prvom servisu. Iznenađena sam i što je sudija u stolici/Naomi smatrala da je to fer?! Da li je bilo nekih promena pravila koje sam propustila?", napisala je Jelena i pokrenula diskusiju na Instagramu.


