"RUSIJA JE NAŠ SUSED" Premijer Finske jasan: Evropa će morati da pregovara sa njom

27. 01. 2026. u 09:07

Evropske zemlje će morati u nekom trenutku da započnu pregovore sa Rusijom, ali vreme za njih još nije došlo, izjavio je finski premijer Peteri Orpo za list „Iltalehti“.

Foto: Profimedia

Orpo je naglasio da je spreman da sedne za pregovarački sto sa ruskim liderom Vladimirom Putinom.

„Odluka o tome kako i kada započeti dijalog mora se doneti u koordinaciji sa evropskim zemljama. Što se tiče Finske, Rusija je naš sused i stoga, ako ovaj rat može da se završi, u nekom trenutku mora početi dijalog, ali taj trenutak još nije došao“, rekao je on.

Finski premijer smatra da je „lopta trenutno na strani Rusije“ i da će Finskoj biti teško da obnovi dijalog sa susedom dok traje sukob u Ukrajini.

„Kada je pitanje postizanja mira u Ukrajini ili prekida vatre u Putinovim rukama, od Rusije zavisi da li će se situacija kretati ka obnavljanju dijaloga“, zaključio je on.

Ranije je „Politiko“, pozivajući se na izvore, pisao da zemlje Evropske unije razmatraju mogućnost imenovanja specijalnog predstavnika za mirovne pregovore o Ukrajini, koji bi mogao da pregovara sa ruskom stranom u ime EU. Među mogućim kandidatima za ovu ulogu je finski predsednik Aleksandar Stub.

