IZAŠLA NOVA ATP LISTA! Evo gde se nalazi Novak Đoković pred prvi meč na Australijan openu

Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je četvrto mesto na najnovijoj ATP listi sa 4.780 bodova, dok je Španac Karlos Alkaraz i dalje prvi sa 12.050 poena.

FOTO: Profimedia

Italijan Janik Siner je drugi teniser sveta sa 11.500 bodova, dok se Nemac Aleksandar Zverev i dalje nalazi na trećoj poziciji sa 5.105 poena.

Đoković je četvrti teniser sveta, a potom slede Italijan Lorenco Muzeti i Australijanac Aleks de Minor.

Amerikanac Ben Šelton popravio je plasman za jednu poziciju i trenutno je sedmi igrač na ATP listi, dok je Kanađanin Feliks Ože-Alijasim pao na osmu poziciju.

U TOP 10 najboljih tenisera sveta nalaze se još Amerikanac Tejlor Fric i Aleksander Bublik iz Kazahstana.

Drugorangirani srpski teniser Miomir Kecmanović nazadovao je za jednu poziciju i trenutno se nalazi na 60. mestu na ATP listi sa 910 bodova.

Hamad Međedović je napredovao za šest pozicija i sada je 90. igrač sveta sa 681 poenom, dok je Laslo Đere pao na 92. mesto sa 659 bodova.

Dušan Lajović je zadržao 125. poziciju na ATP listi sa 497 poena.

