SAD ILI NIKAD: Ukrajinske snage se povukle, Putin ima šansu da naredi žestok juriš

В.Н.

03. 03. 2026. u 09:04

JEDINIE Oružanih snaga Ukrajine, ne izdržavši udare ruskih snaga, tokom protekla 24 časa povukle su se na drugu liniju odbrane kod Nikiforovke i zauzele šumski pojas kod Reznjikovke, u blizini Severska u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštio je vojni ekspert Andrej Maročko.

Foto: Profimedia/Printskrin

Prema njegovim rečima, ruskim snagama je tokom prethodnog dana pošlo za rukom da nanesu udare protivniku i napreduju jugoistočno od naselja Kriva Luka.

„Severozapadno od Reznjikovke pod kontrolu Oružanih snaga Rusije prešao je šumski pojas sa vodnim uporištem ukrajinskih oružanih formacija. U rejonu Nikiforovke, nakon vatrenog udara, protivnik je napustio jednu od pozicija i povukao se na drugu liniju odbrane“, dodao je Maročko.

Podsetimo, jedinice Južne grupacije ruskih snaga oslobodile su naselje Reznjikovka 2. marta, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

(Sputnjik)

