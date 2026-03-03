SAD ILI NIKAD: Ukrajinske snage se povukle, Putin ima šansu da naredi žestok juriš
JEDINIE Oružanih snaga Ukrajine, ne izdržavši udare ruskih snaga, tokom protekla 24 časa povukle su se na drugu liniju odbrane kod Nikiforovke i zauzele šumski pojas kod Reznjikovke, u blizini Severska u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštio je vojni ekspert Andrej Maročko.
Prema njegovim rečima, ruskim snagama je tokom prethodnog dana pošlo za rukom da nanesu udare protivniku i napreduju jugoistočno od naselja Kriva Luka.
„Severozapadno od Reznjikovke pod kontrolu Oružanih snaga Rusije prešao je šumski pojas sa vodnim uporištem ukrajinskih oružanih formacija. U rejonu Nikiforovke, nakon vatrenog udara, protivnik je napustio jednu od pozicija i povukao se na drugu liniju odbrane“, dodao je Maročko.
Podsetimo, jedinice Južne grupacije ruskih snaga oslobodile su naselje Reznjikovka 2. marta, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
(Sputnjik)
