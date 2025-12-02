TENISKI SVET U NEVERICI! Novak Đoković igra za Srbiju u Dejvis kupu?

Dejvis kup reprezentacija Srbije igra kvalifikacije, sa Čileom, u toj južnoameričkoj državi, od 6. do 8. februara.

FOTO: M. Vukadinović

Nekada peti "reket" sveta i član stručnog štaba rivala Srbije Fernando Gonzales ne bi voleo da vidi Novaka Đokovića sa suprotne strane mreže.

- Mislim da je sa sportskog stanovišta bolje za našu zemlju ako on ne dođe, jer se nadam da ćemo proći u narednu fazu. Takođe mislim da je to važan događaj u kojem može da uživa cela čileanska publika. On je najbolji igrač u istoriji, onaj koji je osvojio najviše Grend slem titula, i dalje je aktivan dok su druga dvojica, Rodžer (Federer) i Rafa (Nadal), u penziji, tako da bi, naravno, ako dođe, to bio san za sve Čileance da ga vide", rekao je Gonzales. Okršaj Srbije i Čilea na programu je od 6. do 8. februara 2026 u Južnoj Americi.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković i dalje ima veliku želju da nastupa za Srbiju, iako je osvajanjem zlata na Olimpijskim igrama zaokružio reprezentativnu karijeru. Ipak, još jedna titula u Dejvis kupu je svakako cilj Viktora Troickog. U intervjuu za "El Merkurio" selektor Srbije je otkrio šta očekuje od Novaka.

FOTO: Tanjug/AP

- Prerano je reći da li će Novak biti u timu. Definitivno sa njim bismo bili jedan od najjačih timova, a Novak nam je već mnogo puta pomogao", rekao je Troicki i dodao:

- Moramo da vidimo posle Australijan opena, u zavisnosti od rezultata, kako će se snaći i kako će se osećati", jasan je bio Troicki.

Srbija, kao 14. nosilac, igra protiv Čilea u gostima od 6. do 8. februara. Kada obezbedi prolaz u 2. kolo kvalifikacija, protivnik je Španija, takođe u gostima od 18 do 20. septembra.

- Jako teško gostovanje. Iako smo bili nosioci izvukli smo teškog protivnika, pogotovo što se igra na njihovom terenu i pretpostavljam na šljaci. Imamo i mi naše igrače koji si igrali dobro baš u Santijagu. Đere je osvojio titulu ove godine tamo, Lajović ima višegodišnje iskutsvo. Ali, Dejvis kup je drugačije takmičenje, tamo navijaju specifično, baš onako ekstremno i biće zanimljivo to videti. Očekujem da ćemo da budemo u punom sastavu. To je najvažnije, ali, u pitanju je težak protivnik i borićemo se da pobedimo - veruje selektor Dejvis kup tima Srbije Viktor Troicki.

