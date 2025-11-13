TENISKA SEKS BOMBA! Arina Sabalenka grmi u tanga kupaćem na Maldivima

Arina Sabalenka objavila je nove vruće fotografije sa odmora na Maldivima.

Foto: Instagram

Tanga kupaći, ljuljaška, sunce i more, prva teniserka sveta uživa, a sa njom i pratioci na društvenim mrežama.

Podsećanja radi, nakon završetka sezone Arina je obećala pratiocima vruće slike sa Maldiva što je i ispoštovala.

- Sada je vreme da odem na Maldive, popijem tekilu i analiziram svoju sezonu, svoje ponašanje i emocije. Smatram da je do sada bilo sjajno, samo treba da budem još bolja sa sobom i da sledeće godine nastavim da napredujem, rekla je ona.

U posebnoj objavi na Instagramu, Sabalenka je sumirala uspehe godine:

- Završavam sezonu 2025! Bila je teška, ali izuzetno nagrađujuća. Grend Slam titula, svetski broj 1 drugi put zaredom i nekoliko trofeja – ništa od toga ne bih postigla bez mog tima. Naučila sam mnogo iz uspona i padova kroz svaki turnir i treninge. Veoma sam blagoslovena i zahvalna. Sezona 2026 – spremi se!

Inače, Beloruskinja je završila godinu sa najvećim brojem pobeda čak 63 i najvećim brojem bodova 10,870, dok je zaradila 15 miliona dolara, ima razloga da bude zadovoljna.

