IZNENAĐENJE NA ZAVRŠNOM MASTERSU: Neočekivani učesnik polufinala?
Kanadski teniser Feliks Ože-Alijasim pobedio je danas Amerikanca Bena Šeltona rezultatom 4:6, 7:6 (9:7), 7:5 u meču drugog kola grupe "Bjorn Borg" ATP finala u Torinu.
Meč je trajao dva sata i 26 minuta. Šelton je peti teniser sveta, dok je Ože-Alijasim osmi na ATP listi.
Američki teniser je prvi set osvojio posle brejkova u četvrtom i 10. gemu.
Oba tenisera su zadržala svoj servis u drugom setu, a Ože-Alijasim je bio bolji posle taj-brejka rezultatom 9:7.
Ože-Alijasim je zatim u 12. gemu trećeg seta oduzeo servis Šeltonu i tako došao do prve pobede na ovogodišnjem ATP finalu.
U drugom meču drugog kola grupe "Bjorn Borg" od 20.30 časova igraće Italijan Janik Siner i Nemac Aleksandar Zverev. Siner i Zverev su ostvarili pobede u prvom kolu grupe "Bjorn Borg".
ATP finale se igra za nagradni fond od 15,5 miliona dolara.
