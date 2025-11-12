Tenis

"KAD UMREM ŽELIM DA PIŠE..."! Novak Đoković je otišao na njegovu sahranu i desio se totalni zaokret

Новости онлине

12. 11. 2025. u 08:50

Novak Đoković je u intervjuu sa Pirsom Morganom otvoreno govorio o raznim temama!

КАД УМРЕМ ЖЕЛИМ ДА ПИШЕ...! Новак Ђоковић је отишао на његову сахрану и десио се тотални заокрет

FOTO: Tanjug/AP

Međutim, poseban zaniljmiv je bio onaj deo koji se ne tiče tenisa. Naime, Morgan ga je u jednom trenutku pitao:

- Zamisli nadgrobni spomenik. I na njemu piše: "Ovde leži Novak Đoković." Šta želiš da piše? – upitao je Morgan, da bi Đoković kratko odgovorio:

- Čovek koji je dotakao srca ljudi!

A pre nego što je to izgovorio Novak Đoković je otkrio kada je prvi put bio na nečijoj sahrani. A to je bila sahrana Nikole Pilića, jedan od najvećih stručnjaka i teniski otac najboljeg igrača ikada.

Foto: Goran Čvorović

 

- Jedan od ljudi koji mi je mnogo pomogao sa mentalnom snagom, i jedan od najvećih sportskih psihologa koji su ikada živeli, doktor Džim Loehr, koji je radio sa mnogo šampiona i brojeva jedan u svetu, i u muškom i u ženskom tenisu. Jedno od njegovih glavnih pitanja je: "Šta bi voleo da ti piše na nadgrobnom spomeniku?" To je sjajno pitanje. I tera te da razmisliš, tera te da se zapitaš, znaš, kako želiš da te pamte. Ja, ja bih voleo, mislim, očigledno, dostignuća i rezultati i krune i titule – to je nešto na šta sam veoma ponosan. Ne mogu to da zanemarim. Veoma sam ponosan na to. Radio sam kao crnac ceo život da bih došao do tačke gde sam sada i da bih bio u ovoj diskusiji. Tako da, sa velikim ponosom to prihvatam.

- Ali, ja zaista verujem, moj teniski otac, kako volim da ga zovem, preminuo je pre malo više od mesec dana, i bio sam na njegovoj sahrani. I to je bila prva sahrana na kojoj sam ikada bio. I moj najveći utisak sa toga, osim neverovatne tuge i emocija koje sam osetio, je ljudska veza, veze koje je on ostavio iza sebe i uspostavio tokom svog života i karijere. Kako je dotakao srca ljudi koji nisu bili samo na toj sahrani, već koji su bili i u teniskom klubu, što je bio mali događaj posle sahrane koji je priređen u njegovu čast. Način na koji su ljudi pričali o njemu nije se radilo o tenisu i onome što je postigao kao igrač ili kao trener, ili koga je trenirao, itd. Radilo se o tome ko je on bio kao osoba. Kako se ponašao prema ljudima. Kako je promenio živote mladih ljudi ili bilo koga sa kim je bio blizak. I tako želim da me pamte - poručio je Novak Đoković između ostalog kod Pirsa Morgana.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću
Politika

0 31

JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću

MEĐUNARODNI mehanizam za krivične sudove (MMKS) odbacio je zahtev generala Ratka Mladića za dobijanje dozvole da izađe iz zatvora na sedam dana, kako bi prisustvovao pomenu članu porodice koji je nedavno preminuo, saopštila je danas potpredsednica MMKS-a Grasijela Gati Santana.

11. 11. 2025. u 17:50 >> 20:27

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PRIRODA, HARMONIJA I BOGATSTVO UKUSA JEDINOG PRAVOG

PRIRODA, HARMONIJA I BOGATSTVO UKUSA JEDINOG PRAVOG