"KAD UMREM ŽELIM DA PIŠE..."! Novak Đoković je otišao na njegovu sahranu i desio se totalni zaokret

Novak Đoković je u intervjuu sa Pirsom Morganom otvoreno govorio o raznim temama!

Međutim, poseban zaniljmiv je bio onaj deo koji se ne tiče tenisa. Naime, Morgan ga je u jednom trenutku pitao:

- Zamisli nadgrobni spomenik. I na njemu piše: "Ovde leži Novak Đoković." Šta želiš da piše? – upitao je Morgan, da bi Đoković kratko odgovorio:

- Čovek koji je dotakao srca ljudi!

A pre nego što je to izgovorio Novak Đoković je otkrio kada je prvi put bio na nečijoj sahrani. A to je bila sahrana Nikole Pilića, jedan od najvećih stručnjaka i teniski otac najboljeg igrača ikada.

- Jedan od ljudi koji mi je mnogo pomogao sa mentalnom snagom, i jedan od najvećih sportskih psihologa koji su ikada živeli, doktor Džim Loehr, koji je radio sa mnogo šampiona i brojeva jedan u svetu, i u muškom i u ženskom tenisu. Jedno od njegovih glavnih pitanja je: "Šta bi voleo da ti piše na nadgrobnom spomeniku?" To je sjajno pitanje. I tera te da razmisliš, tera te da se zapitaš, znaš, kako želiš da te pamte. Ja, ja bih voleo, mislim, očigledno, dostignuća i rezultati i krune i titule – to je nešto na šta sam veoma ponosan. Ne mogu to da zanemarim. Veoma sam ponosan na to. Radio sam kao crnac ceo život da bih došao do tačke gde sam sada i da bih bio u ovoj diskusiji. Tako da, sa velikim ponosom to prihvatam.

- Ali, ja zaista verujem, moj teniski otac, kako volim da ga zovem, preminuo je pre malo više od mesec dana, i bio sam na njegovoj sahrani. I to je bila prva sahrana na kojoj sam ikada bio. I moj najveći utisak sa toga, osim neverovatne tuge i emocija koje sam osetio, je ljudska veza, veze koje je on ostavio iza sebe i uspostavio tokom svog života i karijere. Kako je dotakao srca ljudi koji nisu bili samo na toj sahrani, već koji su bili i u teniskom klubu, što je bio mali događaj posle sahrane koji je priređen u njegovu čast. Način na koji su ljudi pričali o njemu nije se radilo o tenisu i onome što je postigao kao igrač ili kao trener, ili koga je trenirao, itd. Radilo se o tome ko je on bio kao osoba. Kako se ponašao prema ljudima. Kako je promenio živote mladih ljudi ili bilo koga sa kim je bio blizak. I tako želim da me pamte - poručio je Novak Đoković između ostalog kod Pirsa Morgana.

