ALKARAZ JE OVO POMNO PRATIO: Tejlor Fric i Lorenco Muzeti imali zanimljiv dvoboj na ATP finalu u Torinu
Američki teniser Tejlor Fric pobedio je danas Italijana Lorenca Muzetija rezultatom 6:3, 6:4 u meču prvog kola grupe "Džimi Konors" ATP finala u Torinu, u meču koji je trajao sat i 43 minuta.
Fric je šesti teniser sveta, dok je Muzeti deveti na ATP listi, a ovo je bio šesti međusobni duel dva tenisera i treća pobeda za Frica.
Američki teniser je u oba seta napravio po jedan brejk i tako bez većih problema došao do prve pobede na ovogodišnjem ATP finalu.
Najbolji teniser sveta Karlos Alkaraz je u nedelju u prvom kolu grupe "Džimi Konors" pobedio Aleksa de Minora sa 7:6 (7:5), 6:2.
U drugom kolu grupe "Džimi Konors" igraće Alkaraz i Fric, odnosno De Minor i Muzeti.
ATP finale se igra za nagradni fond od 15,5 miliona dolara.
