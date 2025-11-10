A POSLE TITULE U ATINI... Novak Đoković napravio skok na ATP listi i evo gde se sada nalazi

Novak Đoković je napravio još jedan značajan korak na ATP rang listi posle trijumfa u Atini.

FOTO: Tanjug/AP/Thanassis Stavrakis

Srpski as je u subotu podigao pehar u OAKA Areni, savladavši u finalu Italijana Lorenza Muzetija, čime je došao do svoje 101. titule u karijeri.

Ovaj uspeh doneo mu i dodatnih 250 bodova, što ga je pomerilo za jedno mesto više na ATP listi, tako da je od danas četvrti na svetu sa ukupno 4.830 bodova.

Na vrhu liste takođe je došlo do promena. Nakon što su skinuti bodovi osvojeni na prošlogodišnjem Završnom mastersu, Karlos Alkaras se vratio na prvo mesto, dok je Janik Siner sada opet broj dva.

Španac i Italijan u Torinu nastavljaju borbu za završetak sezone. Pobeda u prvom kolu grupne faze Alkarazu je donela 200 bodova, dok mu je za ukupnu titulu potrebno još 250. Ipak, Siner tek danas izlazi na teren.

Treće mesto pripalo je Aleksandru Zverevu, dok je peto zauzeo Ben Šelton, a Tejlor Fric je pao na šestu poziciju. Među najboljih deset nalaze se još Aleks de Minor, Feliks Ože-Alijasim, Lorenco Muzeti i Džek Drejper.

Od srpskih tenisera, Miomir Kecmanović je napredovao za dva mesta i sada je 52. na svetu, Hamad Međedović je spao na 83., dok je Laslo Đere na 99. poziciji.