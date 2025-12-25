MAĐARSKA I SRBIJA DOBIJAJU IZLAZ NA MORE: Šešelj objasnio gde će biti uspostavljena nova gvozdena zavesa
Nova gvozdena zavesa će biti uspostavljena upravo negde na liniji Karlobag - Ogulin - Karlovac - Virovitica, kaže predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.
- To je najprirodnija gvozdena zavesa jer se mora i Mađarskoj obezbediti izlaz na Jadransko more. Biće srpsko more, mađarsko more, italijansko more. Mare Adriatiko - kazao je Šešelj za TV Pink.
Kada je u pitanju potencijalni ulazak Srbije u EU, Šešelj je objasnio da je uslov za prijem priznanje tzv. Kosova.
Komentari (0)