MAĐARSKA I SRBIJA DOBIJAJU IZLAZ NA MORE: Šešelj objasnio gde će biti uspostavljena nova gvozdena zavesa

Nova gvozdena zavesa će biti uspostavljena upravo negde na liniji Karlobag - Ogulin - Karlovac - Virovitica, kaže predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.

Foto: N. Skenderija/Profimedia/ilustracija

- To je najprirodnija gvozdena zavesa jer se mora i Mađarskoj obezbediti izlaz na Jadransko more. Biće srpsko more, mađarsko more, italijansko more. Mare Adriatiko - kazao je Šešelj za TV Pink.

Dr Šešelj: Nova gvozdena zavesa će biti uspostavljena upravo negde na liniji Karlobag - Ogulin - Karlovac - Virovitica. To je najprirodnija gvozdena zavesa jer se mora i Mađarskoj obezbediti izlaz na Jadransko more. Biće srpsko more, mađarsko more, italijansko more. Mare Adriatiko. pic.twitter.com/FInF3iSJ9F — Srpski radikali (@srpski_radikali) December 24, 2025

Kada je u pitanju potencijalni ulazak Srbije u EU, Šešelj je objasnio da je uslov za prijem priznanje tzv. Kosova.

BONUS VIDEO: Advokat Saša Rajković o presudi Andrijani Nešić