"OSTAVITE ME NA MIRU"! Novak Đoković zagrmeo kao nikad do sada

Novak Đoković, srpski teniser, u petak od 16 sati u Atini igra meč polufinala turnira iz serije 250 protiv Janika Hanfmana.

FOTO: Tanjug/AP

Biće to prvi polufinalni meč u petak, a prenos je obezbeđen na kanalu Arena tenis. Međutim ono o čemu se mnogo više priča u poslednje vreme nego o igri Srbina je odlazak u penziju najvećeg svih vremena.

Novak Đoković ponovo je negativno odgovorio na navode da razmišlja o penziji. U poslednjih nekoliko godina utisak je da se više priča o Đokovićevoj penziji nego o ičemu drugom.

Srpski as konstantno mora da odgovara na pitanja o tome kada će u penziju, da li razmišlja o istoj, dokle planira da igra... Tako je bilo i u Atini, gde je imao nešto odsečniji odgovor.

- Ostavite me na miru! - rekao je Novak i dodao:

- Pustite me da igram i zabavljam se. Nema odbrojavanja. Naravno da mi je to palo na pamet, ali idem svojim tempom. Prekinući kada budem to želeo, ne kada drugi misle da bi trebalo", dodao je.

Podsećanja radi, Novak Đoković je u maju napunio 38 godina, a nedugo zatim osvojio je 100. titulu u karijeri u Ženevi.

