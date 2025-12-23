IZDAJA KAKVA SE NE PAMTI! Moskva hitno naredila da se uhapsi legendarni ruski sportista

SKANDAL!

Foto: AP

Moskovski Zamoskvorecki sud odobrio je hapšenje u odsustvu šahiste i političkog aktiviste Garija Kasparova, koji je u Rusiji označen kao strani agent, zbog navodnog podsticanja na terorističke aktivnosti.

Kasparov se nalazi na međunarodnoj poternici, preneo je Interfaks.

Optužba se zasniva na članu 205.2 Krivičnog zakonika Rusije, ali sud nije objavio detalje.

Gari Kasparov, Foto Arhiva

U oktobru je Kasparov optuženi zbog navodnog pokušaja preuzimanja vlasti i osnivanje terorističke organizacije.

Ruska FSB tvrdi da su on i drugi osnivači "Antiratnog komiteta Rusije" finansirali ukrajinske paravojne jedinice koje Moskva smatra terorističkim i regrutovali pojedince za navodne planove za nasilno preuzimanje vlasti.

U martu 2024. godine, Kasparov je dodat na ruski spisak pojedinaca i organizacija povezanih sa ekstremizmom i terorizmom.

On boravi van Ruske Federacije.