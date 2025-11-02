PUNI BATERIJE I KREĆE NA TORINO: Janik Siner najavljuje pohod na završni masters

Pobedom nad Feliksom Ože Alijasimom i osvajanjem prve titule na pariskom mastersu, Janik Siner se istovremeno od sutra vraća i na prvo mesto ATP liste, gde će smeniti Karlosa Alkaraza.

FOTO: Tanjug/AP/Christophe Ena

- Nije sve samo u mojim rukama. Ali, naravno, srećan sam. Od početka nedelje sam znao da postoji takva prilika. Ali, pre finala, pre svakog turnira i pre svakog meča, trudim se da pružim najbolju moguću igru na terenu, a onda šta dođe - dođe. Tako sam i danas izašao na teren – poručio je Siner.

Sada slede pripreme za završni masters "kod kuće".

- I u Torinu ću da imam identičan pristup. Gledam samo sebe i jednostavno igram najbolji mogući tenis koji mogu, pa šta bude, biće. Radujem se Torinu. Ali, takođe želim i da uživam u ovom trenutku. Ovo je veoma poseban dan. Cilj je bio da idem od dana do dana, pokušavajući da maksimalno iskoristim svoj potencijal, što sam i uradio i izuzetno sam srećan zbog toga.

Sada pun samopouzdanja ide na završnicu.

- Najpre ću da se oporavim. Nadam se da ću biti što spremniji za Torino. Očekujem sjajnu tenisku nedelju tamo – "naoštrio" se Janik Siner.