PUNI BATERIJE I KREĆE NA TORINO: Janik Siner najavljuje pohod na završni masters
Pobedom nad Feliksom Ože Alijasimom i osvajanjem prve titule na pariskom mastersu, Janik Siner se istovremeno od sutra vraća i na prvo mesto ATP liste, gde će smeniti Karlosa Alkaraza.
- Nije sve samo u mojim rukama. Ali, naravno, srećan sam. Od početka nedelje sam znao da postoji takva prilika. Ali, pre finala, pre svakog turnira i pre svakog meča, trudim se da pružim najbolju moguću igru na terenu, a onda šta dođe - dođe. Tako sam i danas izašao na teren – poručio je Siner.
Sada slede pripreme za završni masters "kod kuće".
- I u Torinu ću da imam identičan pristup. Gledam samo sebe i jednostavno igram najbolji mogući tenis koji mogu, pa šta bude, biće. Radujem se Torinu. Ali, takođe želim i da uživam u ovom trenutku. Ovo je veoma poseban dan. Cilj je bio da idem od dana do dana, pokušavajući da maksimalno iskoristim svoj potencijal, što sam i uradio i izuzetno sam srećan zbog toga.
Sada pun samopouzdanja ide na završnicu.
- Najpre ću da se oporavim. Nadam se da ću biti što spremniji za Torino. Očekujem sjajnu tenisku nedelju tamo – "naoštrio" se Janik Siner.
KALČO ROMANTIKA: "San Siro" će goreti, Milan dočekuje "vučicu" u obračunu koji ima veliki uticaj na borbu za titulu!
Milan i Roma ukrstiće koplja na "San Siru" (20.45) u jednom od derbija 10. kola Serije A i duelu koji bi mogao da odredi raspored u samom vrhu tabele. Nakon jučerašnjeg remija Napolija i Koma sve karte su otvorene, "rosoneri" mogu da se ozbiljno približi lideru, dok vučica trijufmom može i do prvog mesta, tako da nas sigurno očekuje prava fudbalski spektakl u gradu mode.
