ATP ATINA, NAJNOVIJE VESTI: Novak Đoković saznao rivale na turniru u Grčkoj
NOVAK Đoković nastupiće na turniru u Atini. Najbolji srpski teniser saznao je rivale na startu ovog nadmetanja.
Trenutno 5. na ATP listi je postavljen za prvog nosioca i slobodan je na startu. U drugom kolu će igrati protiv pobednika Alehandro Tabilo (Čile) - Adam Volton (Australija).
U istom delu žreba nalazi se Laslo Đere koji će u prvoj rundi igrati sa kvalifikantom, dok ga u drugoj čeka bolji iz okršaja Stefanos Sakelaridis (Grčka) - Nuno Boržes (Portugal).
Treći srpski predstavnik Miomir Kecmanović u 1. kolu igra protiv Poljaka Kamila Majhžaka.
Podsetimo, turnira u Atini se igra od 2. do 8. novembra.
Potencijalni rivali Đokovića:
1. kolo - slobodan
četvrtfinale - Laslo Đere - Nuno Boržes
polufinale - Brendon Nakašima - Rajli Opelka
finale - Lorenco Muzeti - Miorir Kecmanović
