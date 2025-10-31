Tenis

ATP ATINA, NAJNOVIJE VESTI: Novak Đoković saznao rivale na turniru u Grčkoj

Časlav Vuković

31. 10. 2025. u 18:40

NOVAK Đoković nastupiće na turniru u Atini. Najbolji srpski teniser saznao je rivale na startu ovog nadmetanja.

FOTO: Tanjug/AP

Trenutno 5. na ATP listi je postavljen za prvog nosioca i slobodan je na startu. U drugom kolu će igrati protiv pobednika Alehandro Tabilo (Čile) - Adam Volton (Australija).

U istom delu žreba nalazi se Laslo Đere koji će u prvoj rundi igrati sa kvalifikantom, dok ga u drugoj čeka bolji iz okršaja Stefanos Sakelaridis (Grčka) - Nuno Boržes (Portugal).

Treći srpski predstavnik Miomir Kecmanović u 1. kolu igra protiv Poljaka Kamila Majhžaka.

Podsetimo, turnira u Atini se igra od 2. do 8. novembra.

Potencijalni rivali Đokovića:

1. kolo - slobodan

osmina finala - Alehandro Tabilo - Adam Volton
četvrtfinale - Laslo Đere - Nuno Boržes
polufinale - Brendon Nakašima - Rajli Opelka
finale - Lorenco Muzeti - Miorir Kecmanović

