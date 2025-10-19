NORVEŽANIN NAJBOLJI U ŠVEDSKOJ: Kasper Rud osvojio turnir u Stokholmu
Norveški teniser Kasper Rud osvojio je ATP turnir u Stokholmu, pošto je danas u finalu pobedio Francuza Iga Ambera 6:2, 6:3.
Meč je trajao 67 minuta. Rud je 12. teniser sveta, dok se Amber nalazi na 25. mestu ATP liste. Ovo je bio šesti međusobni duel francuskog i norveškog tenisera, a treći trijumf Ruda.
Norveški teniser je pobedom na turniru u Stokholmu stigao do 14. titule u karijeri, a druge u ovoj godini.
ATP turnir u Stokholmu se igrao za nagradni fond od 706.850 evra.
