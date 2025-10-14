HAMAD ZARIBAO! Međedović eliminisan u prvom kolu turnira u Almatiju

Srpski teniser Hamad Međedović nije uspeo da se plasira u osminu finala ATP turnira u Almatiju, pošto je danas u prvom kolu izgubio od Amerikanca Brendona Nakašime 7:6 (7:5), 6:2.

Foto: Profimedia

Meč je trajao jedan sat i 23 minuta.

Nakašima je 34. teniser sveta, dok se Međedović nalazi na 64. mestu ATP liste.

Ovo je bio drugi međusobni duel srpskog i američkog tenisera, a prvi trijumf Nakašime, koji će u osmini finala turnira u Almatiju igrati protiv Mađara Fabijana Marošana.

ATP turnir u Almatiju se igra za nagradni fond od 1.055.255 dolara.