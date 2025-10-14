Tenis

HAMAD ZARIBAO! Međedović eliminisan u prvom kolu turnira u Almatiju

Марко Паунић
Marko Paunić

14. 10. 2025. u 14:46

Srpski teniser Hamad Međedović nije uspeo da se plasira u osminu finala ATP turnira u Almatiju, pošto je danas u prvom kolu izgubio od Amerikanca Brendona Nakašime 7:6 (7:5), 6:2.

ХАМАД ЗАРИБАО! Међедовић елиминисан у првом колу турнира у Алматију

Foto: Profimedia

Meč je trajao jedan sat i 23 minuta.

Nakašima je 34. teniser sveta, dok se Međedović nalazi na 64. mestu ATP liste.

Ovo je bio drugi međusobni duel srpskog i američkog tenisera, a prvi trijumf Nakašime, koji će u osmini finala turnira u Almatiju igrati protiv Mađara Fabijana Marošana.

ATP turnir u Almatiju se igra za nagradni fond od 1.055.255 dolara.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ORBAN NAJAVIO ISTORIJU: O ovome će se decenijama pričati
Svet

0 0

ORBAN NAJAVIO ISTORIJU: "O ovome će se decenijama pričati"

MAĐARSKI premijer Viktor Orban najavio je da će ponedeljak biti „istorijski važan dan“, napominjući da će učestvovati na dva događaja „koja će se pamtiti decenijama“. U objavi na društvenim mrežama jutros je rekao da će u Gedelu, zajedno sa predsednikom OTP banke Šandorom Čanjijem, otkriti „posebne vesti o kojima će se pričati širom zemlje“. Nije otkrio dalje detalje, ali je naglasio da će to biti „događaj od nacionalnog značaja“.

13. 10. 2025. u 14:50

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TEŽAK ISPIT NA STARTU: Vaterpolisti Novog Beograda sutra u prvom kolu grupe B Lige šampiona dočekuju moćni Pro Reko
Ostali sportovi

0 0

TEŽAK ISPIT NA STARTU: Vaterpolisti Novog Beograda sutra u prvom kolu grupe B Lige šampiona dočekuju moćni Pro Reko

DVA puta je Pro Reko sprečavao vaterpoliste Novog Beograda da se domognu evropskog trona. Ovog puta osvajač Kupa Srbije će već u prvom kolu grupe B Lige šampiona sutra (20.30) na svom bazenu dočekati najtrofejniju svetsku ekipu, čija je uzdanica i bivši igrač "vukova" Alvaro Granados . U drugom meču grupe B večeras (18.30) u Trebinju se sastaju hercegnovski i splitski Jadran.

14. 10. 2025. u 12:21

Politika
Tenis
Fudbal
GODIŠNJICA SMRTI MARKA ŽIVIĆA: Tek nakon sahrane otkrivena velika tajna

GODIŠNjICA SMRTI MARKA ŽIVIĆA: Tek nakon sahrane otkrivena velika tajna