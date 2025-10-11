NEVEROVATAN SKOK NA ATP LISTI! Evo za koliko pozicija će napredovati Vašero nakon trijumfa nad Đokovićem

Srpski teniser Novak Đoković izgubio je od 204. tenisera sveta Valentina Vašeroa u polufinalu Mastersa u Šangaju sa 2:0 (6:3, 6:4).

FOTO: Tanjug/AP/Andy Wong

Na masters u Šangaj došao je kao 204. teniser sveta, a iz Šangaja će se vratiti kući bar kao 58. na novoj ATP listi, uz mogućnost da se probije i do Top 40!

Taj neverovatni skok od čak 146 mesta ostvario je 26-godišnji teniser iz Monaka, Valenten Vašero koji je danas u polufinalu Šangaja savladao našeg Novaka Đokovića sa 2:0 u setovima.

On sada čeka boljeg iz drugog polufinala u kom su se sastali Danil Medvedev i Artur Rinderkneš, a ukoliko trijumfuje u finalu i osvoji titulu, Vašero bi mogao da se probije čak i do 40. pozicije.

Što se tiče našeg Novaka, on je zadržao petu poziciju na ATP listi.

Masters u Šangaju se igra za nagradni fond od 9.196.000 dolara.