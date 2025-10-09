"LJUDI, VI STE LUDI"! Danil Medvedev grmi: Mohamede, ceo život čekam Rafu 55 sekundi, a mene kažnjavaš (VIDEO)

DANIL Medvedev je preživeo u Šangaju!

Foto: AP

Ruski teniser pobedio je Amerikanca Lernera Tijena 7:6 (6), 6:7 (1), 6:4 u osmini finala mastersa u Kini uz strašne zdravstvene probleme.

Nekoliko puta je Moskovljani tražio pomoć fizioterapeuta, a posebno je bilo zanimljivo u jednom trenutku. Posle izgubljenog taj-brejka u drugom setu fizioterapeut je prišao da izmasira Medvedeva, a sudija Mohamed Lajani odmah je upozorio Medvedeva za vreme:

- Ostalo ti je još 30 sekundi.

To je momentalno iznerviralo Medvedeva i nateralo ga da odgovori Šveđaninu marokanskog porekla:

- Mohamede, inače… Nije te briga da ceo život, kad god sam servirao - čekam Rafu (Nadala) 55 sekundi i kažnjavaš me za prekršaj prvom prilikom.

Inače, Medvedev i Nadal su ukrstili rekete u šest navrata, a Rus je trijumfovao samo jednom – u polufinalu završnog mastersa u Londonu 2020.

Vidno iznervirani Medvedev nastavio je u tom tonu.

- Igrao sam protiv Rafe pet puta, a nijednom se nije desilo da sam bio spreman da servira, a da bude i on na riternu. Nikada nije dobio kaznu zbog odugovlačenja.

Tanjug/AP

Pokušao je Lajani da obrazloži postupak, ali Medvedeva to nije zanimalo, već je odmah predložio sledeće:

- U sledećem meču, ako budeš bio tu, a ja budem bio spreman da serviram nespremnom protivniku, žaliću se na odugovlačenje prvom prilikom. Saglasni ste? Postaraću se za to!“

Lajani je pokušao da smiri tenzije osmehom, ali nije to upalilo kod 18. igrača sveta.

- Ceo život serviram prvi i čekam protivnika svaki j*beni sekund života“, nije birao reči Medvedev, pa zaključio u tom maniru:

- Glupost! Vi ste ludi… Čoveče, skrenuli ste načisto. Šokiran sam vama, niste tačni u glavi. Šokiran sam.“

Medvedev je pobedio u trećem setu, a protivnik u četvrtfinalu biće mu Australijanac Aleks de Minor. Taj duel na programu je u petak.