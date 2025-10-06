Tenis

ATP ŠANGAJ, NAJNOVIJE VESTI: Medvedev nije dozvolio iznenađenje, plasirao se u osminu finala

Časlav Vuković

06. 10. 2025. u 17:45

RUSKI teniser Danil Medvedev plasirao se u osminu finala mastersa u Šangaju, pošto je danas u trećem kolu pobedio Španca Alehandra Davidoviča Fokinu sa 6:3, 7:6(5).

АТП ШАНГАЈ, НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ: Медведев није дозволио изненађење, пласирао се у осмину финала

FOTO: Tanjug/AP/Andy Wong

Moskovljanin je prvi set osvojio posle brejka u drugom gemu. Zanimljivo je to da je u osmom gemu na servis rivala propustio čak sedam set lopti. Ipak, iskoristio je prvu, a osmu ukupno na svoj servis.

Oba igrača su zadržala svoj servis u drugom delu meča, a Medvedev je bio bolji posle taj-brejka rezultatom 7:5.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

On će u osmini finala igrati protiv Amerikanca Lernera Tijena, koji je ranije danas bio bolji od Britanca Kamerona Norija sa 7:6(4), 6:3.

Masters u Šangaju se igra za nagradni fond od 9.196.000 dolara.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ATP ŠANGAJ, NAJNOVIJE VESTI: Evo kada Novak Đoković igra osminu finala Mastersa u Kini

ATP ŠANGAJ, NAJNOVIJE VESTI: Evo kada Novak Đoković igra osminu finala Mastersa u Kini