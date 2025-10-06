ATP ŠANGAJ, NAJNOVIJE VESTI: Medvedev nije dozvolio iznenađenje, plasirao se u osminu finala

RUSKI teniser Danil Medvedev plasirao se u osminu finala mastersa u Šangaju, pošto je danas u trećem kolu pobedio Španca Alehandra Davidoviča Fokinu sa 6:3, 7:6(5).

FOTO: Tanjug/AP/Andy Wong

Moskovljanin je prvi set osvojio posle brejka u drugom gemu. Zanimljivo je to da je u osmom gemu na servis rivala propustio čak sedam set lopti. Ipak, iskoristio je prvu, a osmu ukupno na svoj servis.

Oba igrača su zadržala svoj servis u drugom delu meča, a Medvedev je bio bolji posle taj-brejka rezultatom 7:5.

On će u osmini finala igrati protiv Amerikanca Lernera Tijena, koji je ranije danas bio bolji od Britanca Kamerona Norija sa 7:6(4), 6:3.

Masters u Šangaju se igra za nagradni fond od 9.196.000 dolara.

