KRAJ NA STARTU! Miomir Kecmanović izgubio u prvom kolu Šangaja

Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u drugo kolo Masterasa u Šangaju, pošto je danas u prvom kolu poražen od Amerikanca Learnera Tijena rezulatatom 4:6, 6:3, 6:4.

FOTO: Tanjug/AP

Meč je trajao dva sata i sedam minuta. Kecmanović je 46. teniser sveta, dok je Tijen 52. na ATP listi.

Tijen će u drugom kolu Mastersa u Šangaju igrati protiv Francuza Korentana Mutea, koji je bio slobodan u prvom kolu.

Masters u Šangaju se igra za nagradni fond od 9.193.540 dolara.

