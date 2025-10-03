Tenis

SENZACIJA U ŠANGAJU! Ispao jedan od glavnih favorita i to od koga

03. 10. 2025. u 10:12

KATASTROFALAN dan za Amere na Masters turniru u Šangaju.

Dva njihova velika aduta su završili takmičenje. 

Šesti teniser sveta Amerikanac Ben Šelton nije uspeo da se plasira u treće kolo mastersa u Šangaju, pošto je danas u drugom kolu izgubio od 87. igrača sveta Belgijanca Davida Gofana posle dva seta, 2:6, 4:6.

Meč je trajao sat i 18 minuta.

Šelton nije nijednom uzeo servis belgijskom teniseru, dok je Gofan osvojio tri brejka.

Gofan će u trećem kolu igrati protiv 35. tenisera sveta Kanađanina Gabrijela Dijaloa, koji je danas u drugom kolu pobedio 47. igrača sveta Francuza Benžamena Bonzija posle dva seta, 6:4, 6:4.

Plasman u treće kolo nije uspeo da ostvari ni 29. teniser sveta Amerikanac Frensis Tijafo, koji je u drugom kolu izgubio od 159. igrača sveta Nemca Janika Hanfmana posle tri seta, 7:6, 2:6, 1:6.

Meč između Tijafoa i Hanfmana trajao je dva sata i 33 minuta.

Tijafo je dva puta uzeo servis nemačkom teniseru, dok je Hanfman osvojio šest brejkova.

Američki teniser osvojio je pet poena direktno iz servisa, dok je Hanfman zabeležio 21 as.

Hanfman će u trećem kolu igrati protiv pobednika duela između srpskog tenisera Novaka Đokovića i 97. igrača sveta Hrvata Marina Čilića.

