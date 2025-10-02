SKANDAL! Hamad Međedović vodio i morao da preda meč mastersa zbog bruke i sramote! (VIDEO)

Najnovije vesti iz tenisa nisu dobra reklama za "beli sport". Ni najmanje.

- Kako možete da nas pustite da igramo u ovim uslovima? Da li vi shvatate da pod krovom nema vazduha?! - tim rečima se reprezentativac Srbije Hamad Međedović obratio supervizoru mastersa u Šangaju, pre nego što je predao meč 1. kola Francuzu Arturu Rinderknešu i to iako je vodio.

Međedović je dobio prvi set sa 7:6(3), a u drugom je pri 0:1 morao da preda borbu rivalu, uzaludno molivši da pri temperaturi od nešto preko 30 stepeni, ali i čak 86% vlažnosti vazduha, organizatori "promene ploču" i omoguće bar malo lakše uslove za igre.

- Možete li, molim vas, da otvorite krov? - pitao je.

Kada mu supervizor odmahnuo glavom, Međedović mu je rekao:

- Ovde ima "nula" vazduha. Nema ga!

Uzalud...

Evo i video snimka tog razgovora:

Medjedovic: "How can you let us play in these conditions?"



"Under this roof, there is no air."



"There is zero air in here."



Humidity in Shanghai: 86% 🥵



pic.twitter.com/h2nKWLxu33 — Tennis Masterr (@tennismasterr) October 2, 2025

