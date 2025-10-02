SKANDAL! Hamad Međedović vodio i morao da preda meč mastersa zbog bruke i sramote! (VIDEO)
Najnovije vesti iz tenisa nisu dobra reklama za "beli sport". Ni najmanje.
- Kako možete da nas pustite da igramo u ovim uslovima? Da li vi shvatate da pod krovom nema vazduha?! - tim rečima se reprezentativac Srbije Hamad Međedović obratio supervizoru mastersa u Šangaju, pre nego što je predao meč 1. kola Francuzu Arturu Rinderknešu i to iako je vodio.
Međedović je dobio prvi set sa 7:6(3), a u drugom je pri 0:1 morao da preda borbu rivalu, uzaludno molivši da pri temperaturi od nešto preko 30 stepeni, ali i čak 86% vlažnosti vazduha, organizatori "promene ploču" i omoguće bar malo lakše uslove za igre.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
- Možete li, molim vas, da otvorite krov? - pitao je.
Kada mu supervizor odmahnuo glavom, Međedović mu je rekao:
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
- Ovde ima "nula" vazduha. Nema ga!
Uzalud...
Evo i video snimka tog razgovora:
Ne propustite!
"JE LI, BRE, KOLIKO TI IMAŠ GODINA?!" Hamad Međedović napustio meč sa najbezobraznijim teniserom na svetu! (VIDEO)
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
HRVATI GLEDAJU I NE VERUJU! Došli u Srbiju, pa se šokrirali zbog jedne stvari
02. 10. 2025. u 12:44
VELEOBRT! Dušan Vlahović i zaokret kakav niko nije očekivao
02. 10. 2025. u 13:44
SVE IZVESNIJI DIREKTAN MEGDAN RUSA I AMERIKANACA! Više nema nikakve dileme...
01. 10. 2025. u 19:52
ŠOKANTAN KRAJ MEČA PORTO - ZVEZDA! Crveno-beli imali zicer za pobedu, a odmah potom u 89. minutu primili gol za poraz!
02. 10. 2025. u 22:57 >> 23:02
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
03. 10. 2025. u 07:00
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
Komentari (0)