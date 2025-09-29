JOŠ DVA KORAKA DO TROFEJA: Danil Medvedev pobedio velikog rivala i plasirao se u polufinale Pekinga
RUSKI teniser Danil Medvedev plasirao se u polufinale turnira u Pekingu, pošto je danas u četvrtfinalu pobedio Aleksandra Zvereva iz Nemačke rezultatom 6:3, 6:3.
Bio je ovo 21. međusobni duel ova dva igrača i 14. trijumf za Moskovljanina koji trenutno zauzima 18. mesto na ATP listi.
Rus je u prvom setu napravio jedan brejk, dok je u drugom setu dva puta oduzeo servis protivniku i tako izborio plasman među četiri najbolja na turniru.
Za razliku od Danila koji je bio sjajan kad su brejk lopte u pitanju, Zverev (3. na ATP listi) nije iskoristio nijednu od četiri prilike.
Medvedev će u polufinalu igrati protiv Amerikanca Learnera Tijena, kojem je ranije danas Lorenco Muzeti predao meč.
U drugom polufinalu sastaće se Italijan Janik Siner i Australijanac Aleks de Minor.
Rus igra loše ove godine. To najbolje potvrđuju rezultati. Ovo mu je tek treće polufinale, prethodna dva je igrao u Marseju i Indijan Velsu. Jedino finale igrao je u Haleu i izgubio ga je od Aleksandera Bublika.
ATP turnir u Pekingu igra se za nagradni fond od 4.016.050 dolara.
