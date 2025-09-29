Tenis

IZNENAĐENJE U PEKINGU: Deveti teniser sveta ispao u četvrtfinalu! (VIDEO)

Časlav Vuković

29. 09. 2025. u 15:52

VELIKO iznenađenje na turniru u Pekingu napravio je Amerikanac Lirner Tien koji je pobedio Lorenca Muzetija sa 4:6, 6:3, 3:0. Ipak, Italijan je bio prinuđen da preda meč.

ИЗНЕНАЂЕЊЕ У ПЕКИНГУ: Девети тенисер света испао у четвртфиналу! (ВИДЕО)

Epa / SCOTT BARBOUR

Trenutno deveti igrač sveta nije uspeo da se izbori sa povredom i morao je da pruži ruku rivalu sredinom trećeg seta.

Muzeti je dobro otvorio meč. Jedan brejk koji je napravio u sedmom gemu prvog seta bio mu je dovoljan da povede.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Ipak, u drugom je 52. na ATP listi bio bolji i uspeo je da izjednači. Potom je iskoristio to što je rival imao probleme, napravio je dva brejka i došao do vođstva od 3:0 i tad je 23-godišnjak iz Karare predao meč.

Tien će dugo pamtiti ovaj dan zbog što se plasirao u svoje prvo polufinale na ATP turu u karijeri.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Amerikanac će se u toj fazi turnira sa sastati sa pobednikom meča Danil Medvedev (Rusija) - Aleksandar Zverev (Nemačka).

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

HOĆEMO OLIMPIJSKO ZLATO, NIJE TO ZA VANZEMALJCE! Naši najbolji veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov pucaju od samopouzdanja!
Ostali sportovi

0 0

HOĆEMO OLIMPIJSKO ZLATO, NIJE TO ZA VANZEMALJCE! Naši najbolji veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov pucaju od samopouzdanja!

TIHO su otišli na SP u Šangaju, osvojili srebrnu medalju i vratili se u Beograd bez pompe. Martin Mačković i Nikolaj Pimenov, vicešampiona sveta u dubl skula, posle 10 godina doneli su trofej srpskom veslanju i veruju da će nacija još neki put obradovati, a cilj im je zlatna medalja na Olimpijskim igrama 2028. u Los Anđelesu.

29. 09. 2025. u 16:37

Politika
Tenis
Fudbal
KAKVA IZDAJA! Košarkaš Partizana potpisuje za Crvenu zvezdu

KAKVA IZDAJA! Košarkaš Partizana potpisuje za Crvenu zvezdu