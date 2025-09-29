IZNENAĐENJE U PEKINGU: Deveti teniser sveta ispao u četvrtfinalu! (VIDEO)
VELIKO iznenađenje na turniru u Pekingu napravio je Amerikanac Lirner Tien koji je pobedio Lorenca Muzetija sa 4:6, 6:3, 3:0. Ipak, Italijan je bio prinuđen da preda meč.
Trenutno deveti igrač sveta nije uspeo da se izbori sa povredom i morao je da pruži ruku rivalu sredinom trećeg seta.
Muzeti je dobro otvorio meč. Jedan brejk koji je napravio u sedmom gemu prvog seta bio mu je dovoljan da povede.
Ipak, u drugom je 52. na ATP listi bio bolji i uspeo je da izjednači. Potom je iskoristio to što je rival imao probleme, napravio je dva brejka i došao do vođstva od 3:0 i tad je 23-godišnjak iz Karare predao meč.
Tien će dugo pamtiti ovaj dan zbog što se plasirao u svoje prvo polufinale na ATP turu u karijeri.
Amerikanac će se u toj fazi turnira sa sastati sa pobednikom meča Danil Medvedev (Rusija) - Aleksandar Zverev (Nemačka).
