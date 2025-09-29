IZNENAĐENJE U PEKINGU: Deveti teniser sveta ispao u četvrtfinalu! (VIDEO)

VELIKO iznenađenje na turniru u Pekingu napravio je Amerikanac Lirner Tien koji je pobedio Lorenca Muzetija sa 4:6, 6:3, 3:0. Ipak, Italijan je bio prinuđen da preda meč.

Epa / SCOTT BARBOUR

Trenutno deveti igrač sveta nije uspeo da se izbori sa povredom i morao je da pruži ruku rivalu sredinom trećeg seta.

Muzeti je dobro otvorio meč. Jedan brejk koji je napravio u sedmom gemu prvog seta bio mu je dovoljan da povede.

Ipak, u drugom je 52. na ATP listi bio bolji i uspeo je da izjednači. Potom je iskoristio to što je rival imao probleme, napravio je dva brejka i došao do vođstva od 3:0 i tad je 23-godišnjak iz Karare predao meč.

Tien će dugo pamtiti ovaj dan zbog što se plasirao u svoje prvo polufinale na ATP turu u karijeri.

Amerikanac će se u toj fazi turnira sa sastati sa pobednikom meča Danil Medvedev (Rusija) - Aleksandar Zverev (Nemačka).

More sad news in Beijing 😞



Lorenzo Musetti retires whilst down 4-6 6-3 *3-0 to Learner Tien ❌



The American reaches his maiden ATP Tour SF ✅ #ChinaOpen pic.twitter.com/9P1VtlIalU — Tennis TV (@TennisTV) September 29, 2025

