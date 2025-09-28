NIJE BILO LAKO, ALI POBEDA SE PIŠE: Zverev se plasirao u četvrtfinale turnira u Pekingu
NEMAČKI teniser Aleksandar Zverev plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Pekingu, pošto je danas u osmini finala pobedio Francuza Korentana Mutea 7:5, 3:6, 6:3.
Nije bilo lako trećem igraču planete da dođe do trijumfa. Treći segment nije dobro počeo za momka iz Hamburga.
Odmah je napravio brejk Francuz. Ipak, Zverev je uzvratio u narednom gemu, a potom u šestom oduzeo servis rivalu. Vođstvo je sačuvao i došao do pobede posle dva sata i 39 minuta.
On će u četvrtfinalu turnira u Pekingu igrati protiv Rusa Danila Medvedeva, koji je ranije danas savladao Alehandra Davidoviča Fokinu iz Španije 6:3, 6:3.
U preostala tri četvrtfinala sastaće se: Janik Siner (Italija) - Fabijan Marošan (Mađarska), Aleks de Minor (Australija) - Jakub Menšik (Češka) i Lorenco Muzeti (Italija) - Lerner Tien (SAD).
ATP turnir u Pekingu igra se za nagradni fond od 4.016.050 dolara.
Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu
