AMERIKANAC PRETEKAO ĐOKOVIĆA: Fric ponovo "preskočio" Srbina na ATP listi
Srpski teniser Novak Đoković nazadovaće na novoj ATP listi, nakon što jee Tejlor Fric obezbedio plasman u polufinale turnira u Tokiju.
Amerikanac je pobedio svog sunarodnika Sebastijana Kordu rezultatom 2:1. Po setovima je posle dva sata i 20 minuta igre bilo (6:3, 6:7(5), 6:3).
Ovim trijumfom Fric će od ponedeljka na novoj ATP listi biti četvrti teniser sveta, dok će Novak Đoković pasti na poziciju broj pet.
