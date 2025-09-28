Tenis

AMERIKANAC PRETEKAO ĐOKOVIĆA: Fric ponovo "preskočio" Srbina na ATP listi

Filip Milošević

28. 09. 2025. u 09:22

Srpski teniser Novak Đoković nazadovaće na novoj ATP listi, nakon što jee Tejlor Fric obezbedio plasman u polufinale turnira u Tokiju.

АМЕРИКАНАЦ ПРЕТЕКАО ЂОКОВИЋА: Фриц поново прескочио Србина на АТП листи

FOTO: EPA

Amerikanac je pobedio svog sunarodnika Sebastijana Kordu rezultatom 2:1. Po setovima je posle dva sata i 20 minuta igre bilo (6:3, 6:7(5), 6:3).

Ovim trijumfom Fric će od ponedeljka na novoj ATP listi biti četvrti teniser sveta, dok će Novak Đoković pasti na poziciju broj pet.

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

