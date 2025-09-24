Tenis

JOŠ UVEK IGRA NA VISOKOM NIVOU: Stan Vavrinka u odabranom društvu!

Časlav Vuković

24. 09. 2025. u 20:30

STAN Vavrinka i dalje sa velikom energijom igra tenis. Daleko je Švajcarac od forme kakva ga je nekad krasila, ali sama pomisao da se i dalje takmiči je za poštovanje.

FOTO: AP

On će nastupiti na predstojećem mastersu u Šangaju, a jedan podatak pokazuje zašto se još uvek takmiči na dobrom nivou.

Naime, Vavrinka će postati treći najstariji igrač (40 godina i 187 dana) koji nastupio u glavnom žrebu nekon turnira iz serije 1.000, prestigavši Felisijana Lopeza koji je igrajući u Indijan Velsu 2022. godine imao 40 godina i 168 dana.

Ispred tenisera iz Lozae su samo Ivo Karlović (42 godine i 218 dana) i Džimi Konors (40 godina i 191 dan).

Podsetimo, masters u Šangaju na kome će nastupiti i Novak Đoković igra se od 1. do 12. oktobra.

