JOŠ UVEK IGRA NA VISOKOM NIVOU: Stan Vavrinka u odabranom društvu!

STAN Vavrinka i dalje sa velikom energijom igra tenis. Daleko je Švajcarac od forme kakva ga je nekad krasila, ali sama pomisao da se i dalje takmiči je za poštovanje.

FOTO: AP

On će nastupiti na predstojećem mastersu u Šangaju, a jedan podatak pokazuje zašto se još uvek takmiči na dobrom nivou.

Naime, Vavrinka će postati treći najstariji igrač (40 godina i 187 dana) koji nastupio u glavnom žrebu nekon turnira iz serije 1.000, prestigavši Felisijana Lopeza koji je igrajući u Indijan Velsu 2022. godine imao 40 godina i 168 dana.

Ispred tenisera iz Lozae su samo Ivo Karlović (42 godine i 218 dana) i Džimi Konors (40 godina i 191 dan).

40, 187 - At next week's Shanghai Masters, Stan Wawrinka (40y 187d) will become the third-oldest player to appear in an ATP Masters 1000 main draw, surpassing Feliciano Lopez - 40y 168d, Indian Wells 2022. Warrior.#RolexShanghaiMasters | @SH_RolexMasters @atptour @ATPMediaInfo https://t.co/6q2ILnuRXi pic.twitter.com/spKtxtZlS9 — OptaAce (@OptaAce) September 24, 2025

Podsetimo, masters u Šangaju na kome će nastupiti i Novak Đoković igra se od 1. do 12. oktobra.

