SVET PRIČA O POLJAKINJI: Ovo što je uradila Iga Švjontek je neverovatno!
IGA Švjontek igra sjajan tenis ove sezone, a to potvrđuje jedan neverovatan podatak.
Naime, Poljakinja je u polufinalu turnira u Seulu pobedila Maju Džoint sa 6:0, 6:2 i boriće će se za trofej u glavnom gradu Južne Koreje.
Trenutno druga teniserka sveta je ove sezone osvojila čak 14 setova bez izgubljenog gema. To je duplo više od drugoplasirane po ovom parametru, Ruskinje Jekatarine Aleksandrove (7).
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Švjontek je ove sezone do sad osvojila dve titule - Vimbldon i Sinsinati, ali do njih je došla na dominantan način, izgubivši samo jedan set i to u Londonu.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Podsetimo, ona će u finalu turnira u Seulu igrati protiv bolje iz duela Katarina Sinijakova (Češka) - Jekaterina Aleksandrova (Rusija).
Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu
Preporučujemo
"VREME JA DA MU DAJU NOVAC": Amerikanci se oglasili zbog Nikole Jovića!
20. 09. 2025. u 10:12
TENISKI SVET U ŠOKU! Arina Sabalenka objavila provokativne fotografije sa sestrom (FOTO)
19. 09. 2025. u 09:12
SVET SPORTA U ŠOKU! Karlos Alkaraz preoteo devojku Janika Sinera
12. 09. 2025. u 13:13
VEČITI DERBI DUGO NIJE IMAO OVAKAV ZNAČAJ: Partizan i Zvezda ukrštaju koplja u borbi za prvo mesto!
PRAZNIK srpskog fudbala, večiti derbi, 177. u istoriji biće odigran danas na "Stadionu Partizana" od 19 časova.
20. 09. 2025. u 07:20
RUSIJA ODUŠEVLjENA POTEZOM SRBIJE! Rusi raspamećeni, Tirana se trese
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, ili "specijalna vojna operacija" kako to zove Ruska Federacija, u sportskom smislu bila sklonjena sa međunarodne scene, osim nekoliko izuzetaka. Ali najnovije vesti su potpuno drugačije.
18. 09. 2025. u 19:58
DIRLjIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)
PEVAČ Halid Bešlić oporavlja se nakon što je završio u bolnici zbog zdravstvenih problema. Vest o njegovoj bolesti zabrinula je mnoge obožavaoce i estradne ličnosti, među kojima je Halid cenjen i omiljen, a sada se oglasio i zastupnik u NSRS i direktor Univerzitetskog-kliničkog centra RS Vlado Đajić.
19. 09. 2025. u 15:33
Komentari (0)