SVET PRIČA O POLJAKINJI: Ovo što je uradila Iga Švjontek je neverovatno!

IGA Švjontek igra sjajan tenis ove sezone, a to potvrđuje jedan neverovatan podatak.

FOTO: Tanjug/AP/Christophe Ena

Naime, Poljakinja je u polufinalu turnira u Seulu pobedila Maju Džoint sa 6:0, 6:2 i boriće će se za trofej u glavnom gradu Južne Koreje.

Trenutno druga teniserka sveta je ove sezone osvojila čak 14 setova bez izgubljenog gema. To je duplo više od drugoplasirane po ovom parametru, Ruskinje Jekatarine Aleksandrove (7).

14 - Iga Swiatek has won 14 sets with a 6-0 scoreline in WTA level events this season, twice as many than the second best (Ekaterina Alexandrova with seven). Sailing. @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/yU5PJJXiwN — OptaAce (@OptaAce) September 20, 2025

Švjontek je ove sezone do sad osvojila dve titule - Vimbldon i Sinsinati, ali do njih je došla na dominantan način, izgubivši samo jedan set i to u Londonu.

Podsetimo, ona će u finalu turnira u Seulu igrati protiv bolje iz duela Katarina Sinijakova (Češka) - Jekaterina Aleksandrova (Rusija).

Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu

