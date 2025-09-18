KOGA BRIGA ZA BASTIJANA ŠVAJNŠTAJGERA? Ana Ivanović: Ne želim da ovo ikada prestane!

"Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger se razdvode". Tako su javljali mnogi mediji, nakon početne informacije u nemačkom Bildu kako slavni sportski par više ne živi zajedno. Potom se činilo da stvari nisu tako crne između njih dvoje, ali... Zapravo, baš jesu. Sada svako od njih živi svoj život - a naša nekadašnja teniska zvezda, pritom, baš uživa.

Podsetimo, prema pisanju nemačkih medija početkom 2025, 37-godišnja srpska sportska zvezda i njen tada još uvek zakoniti suprug, proslavljeni nemački fudbaler koji je tri godine stariji, predali su zvanična dokumenta za brakorazvodnu parnicu ovog proleća.

Više od tri meseca su trajale spekulacije o mogućem kraju njihovog braka, sve dok u julu advokat čuvene Srpkinje nije potvrdio da je do rastanka došlo.

Ana sada, čini se, nekako naprasno "diše punim plućima".

I ne želi da uživanje prestane.

O tome svedoči i njena poslednja objava na društvenim mrežama.

Uz četiri atraktivne fotografije koje prikazuju njenu lepotu, Ivanovićeva je poručila:

- Leto koje ne želim da se završi!

The summer I don’t want to be over yet ☀️🫶🏼 pic.twitter.com/XWFdnl4rn2 — Ana Ivanovic (@anaivanovic) September 18, 2025

Da li uživa samo u lepom vremenu, ili još nekome, uskoro će se saznati...

Podsetimo, Ana Ivanović, zvezda srpskog i svetskog tenisa, od septembra 2014 je bila u vezi sa "Švajnijem", bivši kapitenom fudbalske reprezentacije Nemačke.

Njih dvoje su se venčali 12. jula 2016. u Veneciji.

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger imaju tri sina - prvi je rođen 2018, drugi 2019, a treći u maju 2023. godine.

Ana Ivanović - biografija, teniska karijera

Ana Ivanović (rođena 6. novembra 1987. u Beogradu) je 2016. završila bogatu karijeru tokom koje je bila i najbolje rangirana teniserka sveta (2008, posle osvajanja Rolan Garosa), što je pozicija koju je držala 12 sedmica.

Bila je i vicešampionka Australijan opena 2008. (poraz od Marije Šarapove u finalu) i Otvorenog prvenstva Francuske 2007. (izgubila od Žastin Enan u borbi za grend slem titulu), a dvaput je bila pobednica završnog VTA turnira, 2010. i 2011. godine.

Tokom profesionalne karijere osvojila je 15 titula u pojedinačnoj konkurenciji, a u ekipnoj je finalstkinja bila i Fed kupa i, manje značajnog, Hopman kupa.

